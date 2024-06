2:0 - Blindenmarkt gewinnt Derby gegen Sportclub Union Euratsfeld

Spielberichte

Der Sportverein Union Blindenmarkt konnte am heutigen Samstag einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den Sportclub Union Euratsfeld feiern. In einem spannenden Derby, das für die Gäste aus Euratsfeld in puncto Abstiegskampf von großer Bedeutung war, zeigten die Blindenmarkter eine souveräne Leistung und gewannen souverän, während das "Wunder" für die Gäste ausblieb.

Blitzstart von Blindenmarkt

Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, ging der Sportverein Union Blindenmarkt bereits in Führung. Peter Sura nutzte eine Unsicherheit in der Euratsfelder Abwehr und schob den Ball locker ins rechte Eck (1. Minute).

Euratsfeld versuchte sofort, eine Antwort zu finden, konnte jedoch aus zwei Freistößen in der Anfangsphase kein Kapital schlagen. In der 11. Minute brachte Raab Clemens eine gefährliche Ecke, doch Weislein Ralf verpasste knapp. Kurz darauf hatte Raab Clemens die riesige Chance zum Ausgleich, verfehlte aber das Tor. Blindenmarkt blieb jedoch gefährlich und kam durch Sura und Jonas Schneider zu weiteren guten Gelegenheiten.

In der ersten Halbzeit blieb Euratsfeld weiterhin bemüht, doch es mangelte an der Durchschlagskraft. Eine gefährliche Situation entstand noch durch einen Freistoß von Raab Samuel, der von Blindenmarkt-Keeper Schneider jedoch pariert wurde (37. Minute). So ging es mit einer 1:0-Führung für die Blindenmarkter in die Pause.

Blindenmarkt hält Euratsfeld auf Distanz

Auch nach der Pause konnte Euratsfeld keine entscheidenden Akzente setzen. Die Gäste mussten unbedingt punkten, doch es fehlte weiterhin an der nötigen Präzision und Durchsetzungskraft in der Offensive. Blindenmarkt spielte souverän und ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Ein weiterer Rückschlag für Euratsfeld folgte in der 63. Minute: Nach einem Pass von der linken Seite stand Lehel-Hunor Modra goldrichtig und erhöhte auf 2:0. Etlinger im Tor der Euratsfelder war chancenlos.

In der verbleibenden Spielzeit konnten die Euratsfelder nur noch selten gefährlich vor das Tor von Blindenmarkt kommen. So probierte es Raab Samuel in der 88. Minute aus der Distanz, doch sein Schuss war eher ein Rückpass. Auch eine Chance für Blindenmarkt durch Bierampel, die nur das Außennetz traf, änderte nichts mehr am Ergebnis.

Am Ende blieb es beim verdienten 2:0-Sieg für Blindenmarkt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter maxwogna (2160 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter maxwogna mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.