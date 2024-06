Dramatisches Derby zwischen SVU Mauer-Öhling und SKU Amstetten Amateure endet remis

Spielberichte

Ein packendes Derby in der 26. Runde der Gebietsliga West (NÖ) zwischen dem Sportverein Union Mauer-Öhling und den SKU Amstetten Amateuren endete mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnte keine Mannschaft den entscheidenden Treffer erzielen. Während der SVU Mauer-Öhling durch das Remis den Klassenerhalt feiern konnte, bleiben die Amstetten Amateure auf dem zweiten Tabellenplatz.

Erste Halbzeit: Ausgeglichene Partie ohne Tore

Das Spiel begann pünktlich um 17:30 Uhr unter der Leitung von Schiedsrichter Rene Radl. Schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass beide Mannschaften gewillt waren, das Derby für sich zu entscheiden. In der 2. Minute hatten die Amstetten Amateure die erste Gelegenheit, als Willersberger eine Freistoßflanke vom 16er-Eck schlug, die jedoch von Schweighofer souverän geklärt wurde.

Die ersten 15 Minuten verliefen relativ ausgeglichen, mit wenigen offensiven Möglichkeiten für die Amstetten Amateure und einem dominanteren Auftreten des SVU Mauer-Öhling bis zum gegnerischen Strafraum.

Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte der SVU Mauer-Öhling in der 28. Minute, als Wöran das Mittelfeld verzauberte und Hochstrasser in Szene setzte, dessen Schuss jedoch knapp neben das Tor ging. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gastgeber erneut eine riesige Chance zur Führung, als Hochstrasser sich mit hoher Geschwindigkeit durchsetzte und Kunerth den Ball vor dem leeren Tor nicht richtig traf.

Mit einem ausgeglichenen Halbzeitstand von 0:0 ging es in die Pause. Beide Mannschaften zeigten offensive Akzente, doch der entscheidende Treffer wollte nicht gelingen.

Zweite Halbzeit: Tore und Dramatik

Die zweite Halbzeit begann fulminant für den SVU Mauer-Öhling. Bereits in der 47. Minute gelang Hochstrasser der Führungstreffer, als er mit einem beeindruckenden Sprint und einem traumhaften Abschluss ins Kreuzeck das 1:0 erzielte. Der Jubel auf Seiten der Heimfans war groß, doch die Amstetten Amateure gaben nicht auf.

Die Gäste drängten auf den Ausgleich und hatten in der 51. Minute eine große Chance, als Wimmer vom 16er abzog, doch Hönigl im Tor der Mauer-Öhlinger parierte stark. Auch in der 57. Minute blieb Amstetten gefährlich, als Kupresak weit über das Tor schoss.

In der 63. Minute jubelten die Heimfans erneut, doch der Treffer von Hochstrasser wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

Eine entscheidende Szene des Spiels folgte in der 79. Minute, als ein unglücklicher Rückpass bei Seibert landete. Dieser nutzte die Gelegenheit, lief alleine auf Torhüter Hönigl zu und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Die Spannung war nun auf dem Höhepunkt, und beide Mannschaften versuchten in den letzten Minuten alles, um den Siegtreffer zu erzielen.

In der 82. Minute vergab Seibert eine weitere Riesenchance für die Amstetten Amateure, als er in Rücklage über das Tor schoss. Auch der SVU Mauer-Öhling hatte kurz vor Schluss noch eine Möglichkeit, als Wöran an Willersberger scheiterte.

Nach 94 Minuten endete das Derby mit einem 1:1-Unentschieden. Die Zuschauer sahen ein spannendes Spiel mit vielen Höhepunkten, und der SVU Mauer-Öhling konnte den Klassenerhalt feiern. USV Oed/Zeillern sichert sich den Meistertitel!

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Richard Swoboda (1690 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Richard Swoboda mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.