Derby-Sieg und Meisterschaft: USV Oed/Zeillern triumphiert gegen SCU Wallsee

Details Sonntag, 09. Juni 2024 01:14

Im 26. Saisonspiel der Gebietsliga West konnte der USV Oed/Zeillern einen beeindruckenden 3:0-Sieg gegen den SCU Wallsee einfahren und sicherte sich damit nicht nur den Derbysieg, sondern auch die Meisterschaft. Die Mannschaft von USV Oed/Zeillern zeigte von Beginn an eine dominante Leistung und ließ den Gegnern aus Wallsee kaum Chancen. Im ausverkauften Stadion zeigten die Spieler von Oed/Zeillern eine starke Performance, die sie mit drei Toren krönten.

Frühe Führung und Platzverweis prägen die erste Halbzeit

Das Spiel begann äußerst dramatisch, als in der dritten Minute Lukas Rumetshofer vom SCU Wallsee eine rote Karte nach einer unnötigen Notbremse kurz vor dem Strafraum sah. Diese frühe Unterzahl sollte die Gäste über die gesamte Spielzeit hinweg belasten. Nur zwei Minuten später nutzte der USV Oed/Zeillern die Überzahl geschickt aus: Jiri Valenta traf in der fünften Minute zum 1:0 und brachte seine Mannschaft früh in Führung.

Wallsee alles andere als im Spiel... Defensive ist noch in der Kabine bzw. einer schon wieder in der Kabine. GustavSchielauge, Ticker-Reporter

Wallsee wirkte zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert, während der Union Sportverein Oed/Zeillern weiterhin Druck machte. Bereits in der zehnten Minute konnte Leo Zefi den Vorsprung auf 2:0 ausbauen. Die defensive Instabilität und Unsicherheit der Gäste war offensichtlich, und Oed/Zeillern spielte souverän weiter. Die Mannschaft aus Wallsee fand in der ersten Halbzeit kaum in ihr Spiel und konnte nur wenige Akzente setzen. Zur Halbzeit war die Führung des USV Oed/Zeillern hochverdient.

Dominanz und finaler Treffer in der zweiten Halbzeit

Heute werden 2 Legenden seitens des SCU verabschiedet. Langjähriger Capitano Christian "Chisi" Marschalek und Christian Stadler. Die Nation dankt euch für euren Einsatz, wir sehen uns an der Seidlbar. GustavSchielauge, Ticker-Reporter

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Der SCU Wallsee bemühte sich um den Anschlusstreffer, konnte aber die gut organisierte Defensive des USV Oed/Zeillern nicht überwinden. In der 56. Minute zeigte der Torwart von Wallsee, Christian Stadler, mit mehreren Paraden seine Klasse und verhinderte eine höhere Führung der Heimmannschaft.

Wallsee mit der Chance auf den Anschlusstreffer, leider zu ungenau (64.). GustavSchielauge, Ticker-Reporter

In der 71. Minute fiel dann die endgültige Entscheidung: Izudin Vejzovic erzielte das 3:0 und krönte die dominierende Leistung seines Teams. Der Treffer war der Ausdruck des kontinuierlichen Drucks und der spielerischen Überlegenheit des USV Oed/Zeillern. Der SCU Wallsee hatte in der 64. Minute eine Chance auf den Anschlusstreffer, doch es fehlte die Präzision im Abschluss.

Bis zum Schluss blieb der USV Oed/Zeillern spielbestimmend und ließ den Gästen aus Wallsee kaum Luft zum Atmen. In den letzten Minuten des Spiels hatte Preuer von Wallsee Pech, als er alleine vor dem Tor nur die Stange traf. Schließlich endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem verdienten 3:0-Sieg für den USV Oed/Zeillern.

Hiermit ist es offiziell: OED IST MEISTER DER GEBIETSLIGA WEST 2024, gratuliere, heute wirklich ein verdienter Sieg. GustavSchielauge, Ticker-Reporter

Mit diesem Erfolg sicherte sich der USV Oed/Zeillern nicht nur den prestigeträchtigen Derbysieg, sondern auch die Meisterschaft in der Gebietsliga West. Die Fans und Spieler feierten den historischen Erfolg ausgiebig. Für den SCU Wallsee bleibt nach dieser Niederlage nur der verlorene Kampf um den Klassenerhalt.

Gebietsliga West: Oed/Z. : Wallsee - 3:0 (2:0)

71 Izudin Vejzovic 3:0

10 Leo Zefi 2:0

5 Jiri Valenta 1:0

