Torreiches Duell in der Gebietsliga West: TSV Grein triumphiert über SG Waidhofen

Details Samstag, 17. August 2024 15:01

In einem torreichen Auftakt der Gebietsliga West setzte sich der TSV Grein, vor zirka 220 Zuschauern, mit einem klaren 5:2 gegen die Spielgemeinschaft SC/FC Waidhofen/Ybbs durch. Schon in der ersten Halbzeit legten die Greiner den Grundstein für ihren Erfolg und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Halbzeit weiter aus. Trotz einer starken Schlussphase der Gäste konnten die Hausherren ihren Vorsprung souverän verteidigen und sich über einen verdienten Sieg freuen.

Starker Beginn der Greiner

Die Partie begann mit viel Schwung auf beiden Seiten, doch es waren die Gastgeber, die den ersten Akzent setzten. In der 27. Minute brachte Samet Yikilmaz den TSV Grein mit einem präzisen Abschluss in Führung. Nur drei Minuten später legte Niklas Killinger nach und erhöhte auf 2:0. Die Greiner zeigten sich in dieser Phase äußerst effizient und nutzten ihre Chancen konsequent. Die Spielgemeinschaft SC/FC Waidhofen/Ybbs bemühte sich, ins Spiel zu finden, doch die Abwehr des TSV Grein stand sicher und ließ kaum Möglichkeiten zu.

Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Die Gäste hatten sich mehr erhofft, doch die Mannschaft von Trainer Vitalis Stankevicius musste anerkennen, dass die Greiner an diesem Tag einfach wacher und zielstrebiger agierten.

Spannende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte der TSV Grein seinen offensiven Kurs fort. Bereits in der 49. Minute gelang Marcel Tenschert das 3:0, was die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Die Gäste aus Waidhofen kämpften weiter, doch Robin Rapolter machte in der 60. Minute per Elfmeter alles klar. Die Gastgeber ließen keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen.

Doch die SG Waidhofen gab sich nicht kampflos geschlagen. Zoran Milutinovic konnte in der 73. Minute den ersten Treffer für die Gäste erzielen und verkürzte auf 4:1. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd wurde jedoch wenige Minuten später getrübt, als Bojan Glavas in der 81. Minute die rote Karte sah und Waidhofen in Unterzahl weiterspielen musste.

Trotz dieser Schwächung bewiesen die Gäste Moral und kamen in der 85. Minute durch Thomas Hörndler auf 4:2 heran. Es schien, als ob die Partie noch einmal spannend werden könnte, doch in der 95. Minute machte David Freinhofer mit dem 5:2 für den TSV Grein endgültig alles klar. Die sechsminütige Nachspielzeit änderte nichts mehr am klaren Sieg der Hausherren.

Der TSV Grein zeigte in diesem Spiel eine beeindruckende Leistung und setzte ein starkes Zeichen zum Auftakt der Saison. Mit einer soliden Abwehr und einer effizienten Offensive sicherten sich die Greiner verdient die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit. Die SG Waidhofen hingegen wird sich nach dieser Niederlage neu formieren und versuchen, in den kommenden Spielen bessere Ergebnisse zu erzielen.

Gebietsliga West: TSV Grein : SG Waidhofen - 5:2 (2:0)

95 David Freinhofer 5:2

85 Thomas Hörndler 4:2

73 Zoran Milutinovic 4:1

60 Robin Rapolter 4:0

49 Marcel Tenschert 3:0

30 Niklas Killinger 2:0

27 Samet Yikilmaz 1:0

