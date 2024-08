Spannendes Unentschieden zwischen SG Purkersdorf/Pressbaum und SC Rabenstein

Spielberichte

In der ersten Runde der Gebietsliga West (NÖ) trafen die SG Purkersdorf/Pressbaum KM I und der SC Rabenstein aufeinander. Das Spiel, das mit einem spannenden 1:1-Unentschieden endete, bot den zirka 100 Fans beider Mannschaften zahlreiche packende Momente. Beide Teams zeigten von Beginn an eine entschlossene Leistung und sorgten für ein intensives Duell auf dem Platz.

Frühe Führung durch Lucian Eder

Das Spiel begann mit einem schnellen Angriffstempo, und die Heimmannschaft, die SG Purkersdorf/Pressbaum KM I, ließ keine Zeit verstreichen, um sich offensiv zu präsentieren. Bereits in der 15. Minute fiel das erste Tor der Partie. Lucian Eder nutzte eine Gelegenheit und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Der frühe Führungstreffer sorgte für Euphorie bei den Heimfans und setzte die Gäste unter Druck.

Doch die Antwort des SC Rabenstein ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten nach dem Führungstreffer der SG Purkersdorf/Pressbaum KM I gelang es Manuel Grünbichler, den Ausgleich zu erzielen. In der 19. Minute brachte er den Ball im Tor der Heimmannschaft unter und stellte den Spielstand auf 1:1. Dieses Tor war ein klarer Beweis für die Entschlossenheit des Sportclub Rabenstein, das Spiel nicht kampflos aufzugeben.

Intensive Schlussphase und Platzverweis

Nach dem frühen Torerfolg beider Mannschaften entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel, bei dem sich beide Teams nichts schenkten. Die Zuschauer wurden Zeugen zahlreicher spannender Zweikämpfe und Torchancen auf beiden Seiten. Trotz der intensiven Bemühungen gelang es keinem der Teams, vor der Halbzeitpause noch einen weiteren Treffer zu erzielen, und so ging es mit dem Spielstand von 1:1 in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste, wobei beide Mannschaften weiterhin versuchten, den entscheidenden Treffer zu erzielen. In der 86. Minute kam es dann zu einem spielentscheidenden Moment, als Daniel Schilcher vom SC Rabenstein die Gelb/Rote Karte sah. Der Platzverweis schwächte die Gäste erheblich und gab der SG Purkersdorf/Pressbaum KM I die Möglichkeit, in den letzten Minuten noch einmal alles zu geben.

Trotz der numerischen Überlegenheit in den letzten Minuten der Partie gelang es der SG Purkersdorf/Pressbaum KM I nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Abwehr des Sportclub Rabenstein zeigte sich auch in Unterzahl solide und ließ keinen weiteren Treffer zu. Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden, was angesichts der gezeigten Leistungen beider Teams ein gerechtes Ergebnis darstellte.

Das spannende Duell zwischen der SG Purkersdorf/Pressbaum KM I und dem SC Rabenstein hat gezeigt, dass beide Mannschaften bereit sind, in dieser Saison der Gebietsliga West (NÖ) um jeden Punkt zu kämpfen. Die Zuschauer dürfen sich auf weitere packende Spiele freuen, wenn diese beiden Teams in den kommenden Runden auf dem Platz stehen.

Gebietsliga West: Purkersdorf/Pressbaum KM I : Rabenstein - 1:1 (1:1)

19 Manuel Grünbichler 1:1

15 Lucian Eder 1:0

