SVU Mauer-Öhling siegt knapp gegen den ASV Statzendorf

Details Sonntag, 18. August 2024 08:33

Der SVU Mauer-Öhling hat in einem spannenden Auftaktspiel der Gebietsliga West (NÖ) einen knappen 1:0-Sieg gegen den ASV Statzendorf errungen. Die Partie war von Beginn an hart umkämpft und bot den gut 170 Zuschauern zahlreiche Chancen auf beiden Seiten. Lukas Wöran sicherte mit seinem Treffer in der 56. Minute den Sieg für die Gastgeber. Trotz einiger guter Möglichkeiten blieb den Gästen aus Statzendorf der Ausgleich verwehrt.

Erste Halbzeit: Chancenreiche, aber torlose 45 Minuten

Das Spiel zwischen dem SVU Mauer-Öhling und dem ASV Statzendorf begann ausgeglichen und intensiv. Dennoch zeigten beide Mannschaften immer wieder Ambitionen nach vorne.

Die erste nennenswerte Chance für den SVU Mauer-Öhling bot sich in der 28. Minute. Gregor Schuller köpfte einen Eckball nur knapp über das Tor der Gäste. Nur wenige Minuten später, in der 34. Minute, tauchte Lukas Wöran nach einem kurz angespielten Freistoß allein vor dem Tor des ASV Statzendorf auf. Doch der Torhüter der Gäste reagierte blitzschnell und hielt den Ball sicher. Diese Szenen unterstrichen die Offensivbemühungen des Sportvereins Union Mauer-Öhling, die jedoch vorerst ohne zählbaren Erfolg blieben.

Auch die Gäste kamen gegen Ende der ersten Halbzeit zu einer guten Möglichkeit. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, konnten sie nach einem schnellen Angriff den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen, da der Schuss am langen Pfosten vorbeiging. Somit ging es mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Lukas Wöran entscheidet die Partie

Die zweite Halbzeit begann ebenso engagiert wie die erste. Der SVU Mauer-Öhling zeigte sich weiterhin offensiv und wurde schließlich in der 56. Minute belohnt. Lukas Wöran erzielte nach einer gelungenen Kombination das entscheidende 1:0 für die Gastgeber. Mit diesem Tor setzte er ein klares Zeichen und brachte den Sportverein Union Mauer-Öhling in Führung.

Der ASV Statzendorf versuchte in der Folge, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Abwehr des SVU Mauer-Öhling stand sicher. Die Partie blieb bis zum Schluss spannend, doch es gab keine weiteren Tore zu verzeichnen. In der 90. Minute wurde bekanntgegeben, dass es noch drei Minuten Nachspielzeit geben würde, was die Spannung nochmals erhöhte. Doch auch diese Minuten verstrichen, ohne dass den Statzendorfern der Ausgleich gelang.

Schließlich endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für den SVU Mauer-Öhling. Die Mannschaft und ihre Fans konnten somit einen erfolgreichen Start in die neue Saison der Gebietsliga West (NÖ) feiern.

Gebietsliga West: Mauer-Öhling : Statzendorf - 1:0 (0:0)

56 Lukas Wöran 1:0

