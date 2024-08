Überzeugender Auswärtssieg für SVU Mauer-Öhling bei SV Blindenmarkt

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:37

SVU Mauer-Öhling startete mit einem beeindruckenden 3:0-Auswärtssieg gegen den SV Blindenmarkt in die zweite Runde der Gebietsliga West (NÖ). Schon früh in der Partie zeichnete sich ab, dass die Gäste die Kontrolle über das Spiel übernehmen würden. Besonders Gregor Schuller, der zweimal traf, und Michael Zarl, der das dritte Tor erzielte, sorgten für die entscheidenden Momente und machten den Unterschied in einem spannenden Match aus.

Frühe Führung durch Schuller

Die Begegnung begann mit einem ruhigen Abtasten beider Teams. In den ersten Minuten gab es keine nennenswerten Szenen, und das Spiel plätscherte vor sich hin. Doch in der 16. Minute bot sich dem SV Blindenmarkt die erste große Chance. Ein präziser Schuss wurde vom Torhüter Hönigl sensationell pariert und verhinderte die frühe Führung der Gastgeber.

Dann übernahm jedoch SVU Mauer-Öhling das Kommando. In der 20. Minute gelang Gregor Schuller das 1:0 für die Gäste. Heindl spielte einen weiten Ball auf Wöran, der diesen gekonnt annahm und quer auf Schuller passte. Schuller blieb vor dem Tor eiskalt und verwandelte souverän. Dieser Treffer gab den Gästen weiteren Auftrieb, und sie dominierten das Spielgeschehen. In der 31. Minute zeigte sich dies erneut, als Mauer-Öhling vermehrt offensive Akzente setzte.

In der 40. Minute erhöhte Blindenmarkt das Tempo, konnte aber keine zählbaren Erfolge daraus erzielen. So ging es mit einer 1:0-Führung für SVU Mauer-Öhling in die Halbzeitpause.

Dominante zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel drängte der SV Blindenmarkt auf den Ausgleich, doch die Defensive der Gäste stand sicher. In der 69. Minute folgte dann der nächste Streich von Schuller. Nach einem kurz ausgeführten Eckball von Wöran auf Peschetz, flankte dieser in den Strafraum. Schuller setzte sich geschickt durch und erzielte mit einem eleganten Fersenschuss das 2:0.

SVU Mauer-Öhling ließ nicht locker und drängte weiter auf das Tor der Gastgeber. In der 77. Minute setzte Michael Zarl den Schlusspunkt der Partie. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld durch Peschetz sprang Zarl hoch und köpfte den Ball zum 3:0 ins Netz. Die Blindenmarkter waren nun endgültig geschlagen und konnten sich nur noch selten aus der Umklammerung befreien.

Eine der letzten großen Chancen des Spiels hatte Wöran in der 82. Minute, als er nach einem Ballgewinn im Mittelfeld durch Zarl alleine vor dem Tor stand. Doch Torhüter Pretschuh parierte den ersten Schuss, und Wöran scheiterte schließlich an sich selbst.

Am Ende stand ein souveräner und verdienter 3:0-Auswärtssieg für den Sportverein Union Mauer-Öhling zu Buche. Die Mannschaft zeigte eine geschlossene und starke Leistung, die ihnen einen perfekten Saisonstart bescherte. Gregor Schuller wurde aufgrund seiner beiden Tore und seiner herausragenden Leistung zum "Man of the Match" gekürt. Mit diesem Sieg konnte der SVU Mauer-Öhling seine Ambitionen in der Gebietsliga West (NÖ) untermauern.

Gebietsliga West: Blindenmarkt : Mauer-Öhling - 0:3 (0:1)

77 Michael Zarl 0:3

69 Gregor Schuller 0:2

20 Gregor Schuller 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.