Torloses Unentschieden in Waidhofen

Im zweiten Spiel der Gebietsliga West (NÖ) standen sich die SG Waidhofen und der SV Oberndorf gegenüber. Nach einer bitteren 5:2-Niederlage in der letzten Woche war die Spielgemeinschaft SC/FC Waidhofen/Ybbs auf Wiedergutmachung aus, während der SV Oberndorf mit einem 5:1-Sieg im Rücken antrat. Trotz vieler Chancen auf beiden Seiten endete die Partie mit einem torlosen 0:0-Unentschieden.

Dominanz der SG Waidhofen in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einer frühen Topchance für den Sportverein Oberndorf. Bereits in der ersten Minute musste der Torhüter der SG Waidhofen, Hartig, mit einer Glanzparade eingreifen, um einen schnellen Rückstand zu verhindern. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und nahmen sofort das Heft in die Hand.

In der 7. Minute zeigte die SG Waidhofen ihr schönes Passspiel, bei dem Zoran einen Traumpass spielte, der jedoch von der Oberndorfer Abwehr geklärt wurde. Kurz darauf folgte der erste Eckball der Partie zugunsten der SG Waidhofen. Schon in der 11. Minute war klar, dass die Gastgeber momentan besser im Spiel waren. Dies zeigte sich auch in der 12. Minute, als Sehic allein vor dem Tor stand, den Ball aber knapp daneben setzte. Es war eine große Chance für die Waidhofner, die überraschend an den Ball kamen.

Die Dominanz der SG Waidhofen setzte sich fort, jedoch bislang ohne klare Torchancen. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz und mehr Spielanteile, während die Oberndorfer auf Konter lauerten. Kurz vor der Halbzeit, in der 39. Minute, kam es zu einer Torchance für den SV Oberndorf, die jedoch knapp vorbeiging.

Chancenreiche zweite Halbzeit ohne Tore

In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. In der 53. Minute demonstrierte Göksin seine Fähigkeiten und ließ zwei Gegenspieler einfach so aussteigen, konnte jedoch keine zählbaren Erfolge daraus ziehen. Nur fünf Minuten später, in der 58. Minute, zeigte die SG Waidhofen erneut ihr Können mit einem schön herausgespielten Tor, das jedoch wegen Abseits aberkannt wurde.

Als das Spiel in die Schlussphase ging, schien es als wären beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufrieden und dabei blieb es am Ende auch.

Das torlose Unentschieden war letztlich ein gerechtes Ergebnis für ein Spiel, das von Chancen und intensiven Zweikämpfen geprägt war. Beide Mannschaften zeigten ihr Potenzial, konnten aber nicht den entscheidenden Treffer erzielen.

