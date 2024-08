Kantersieg des TSV Meisl Grein gegen den SV Union Raika Blindenmarkt

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 00:36

Ein packendes Duell in der dritten Runde der Gebietsliga West (NÖ) endete mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg des TSV Grein gegen den SV Blindenmarkt. Der Turn- und Sportverein Meisl Grein dominierte das Spiel von Anfang an und ließ den Blindenmarktern kaum eine Chance. Die Greiner zeigten eine starke Leistung und stellten ihre Offensive eindrucksvoll unter Beweis.

Frühe Führung und Dominanz des TSV Grein

Gleich zu Beginn der Partie machte der TSV Grein klar, dass sie dieses Spiel gewinnen wollten. Schon in der 7. Minute sorgte ein Steckpass von Samet Yikilmaz auf Niki Kilinger für die erste große Chance. Kilinger erwischte den Ball noch vor der Linie und spielte ihn perfekt in den Rückraum, wo Marcel Tenschert aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. Die Greiner setzten den SV Blindenmarkt weiterhin unter Druck und ließen ihnen kaum Raum zur Entfaltung.

In der 21. Minute erhöhte Marcel Tenschert per Freistoß aus dem rechten Halbfeld direkt auf 2:0. Die Blindenmarkter fanden kaum Mittel gegen die Angriffe des TSV Grein und konzentrierten sich vor allem auf die Verteidigung. Doch auch das half wenig, denn in der 39. Minute erzielte Marcel Tenschert nach einem perfekt gespielten Konter seinen lupenreinen Hattrick. Robin Rapolter überlief die rechte Seite und legte den Ball quer auf Tenschert, der zum 3:0 einschob.

Kontrollierte zweite Halbzeit und weitere Treffer

Die zweite Halbzeit begann zwar mit einigen kleineren Fouls, die das Tempo etwas aus dem Spiel nahmen, doch der TSV Grein ließ sich davon nicht beeindrucken. In der 67. Minute legte Samet Yikilmaz den Ball sehenswert für Robin Rapolter auf, der nur noch zum 4:0 einschieben musste. Blindenmarkt fand weiterhin keinen Weg, um die Defensive der Greiner ernsthaft zu gefährden.

Auch in den letzten Minuten des Spiels blieb der TSV Grein dominant. In der 89. Minute setzte Samet Yikilmaz den Schlusspunkt, als er endlich seine Chance nutzte und das 5:0 erzielte. Damit krönte er eine starke Leistung und besiegelte den klaren Sieg seiner Mannschaft.

Der Turn- und Sportverein Meisl Grein zeigte in diesem Spiel eine beeindruckende Leistung und ließ den SV Blindenmarkt zu keiner Zeit ins Spiel kommen. Mit diesem überzeugenden Sieg festigten die Greiner ihre Position in der Gebietsliga West (NÖ) und unterstrichen ihre Ambitionen für die laufende Saison.

Gebietsliga West: TSV Grein : Blindenmarkt - 5:0 (3:0)

89 Samet Yikilmaz 5:0

67 Robin Rapolter 4:0

39 Marcel Tenschert 3:0

21 Marcel Tenschert 2:0

8 Marcel Tenschert 1:0

