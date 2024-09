ASK Loosdorf siegt souverän beim SC Hainfeld

Spielberichte

In einem spannenden Aufeinandertreffen der Gebietsliga West (NÖ) setzte sich der ASK Loosdorf klar mit 3:0 gegen den SC Hainfeld durch. Trotz eines engagierten Beginns der Hainfelder konnten sie ihre Chancen nicht nutzen und mussten sich letztlich den effektiveren Loosdorfern geschlagen geben. Mit Toren von Richard Lasik und Valentin Rülling sicherten sich die Gäste einen verdienten Auswärtssieg.

Engagierter Beginn beider Mannschaften

Die Partie begann mit hohem Tempo und beiden Teams war die Motivation anzumerken. Bereits in der ersten Minute hatte der SC Hainfeld eine Topchance, jedoch war der Torhüter der Loosdorfer zur Stelle und verhinderte Schlimmeres. Die Hainfelder starteten druckvoll, kamen aber in den ersten Minuten noch nicht zu klaren Chancen. Der ASK Loosdorf hielt gut dagegen und zeigte ebenfalls, dass sie bereit waren, das Spiel zu gestalten.

Nach einer anfänglich offenen Phase übernahm der ASK Loosdorf mehr und mehr die Kontrolle. In der 21. Minute nutzte Richard Lasik eine Unsicherheit des Hainfelder Torwarts aus und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Direkt nach dem Tor gab es eine kurze Trinkpause, was den Spielfluss unterbrach. Die Loosdorfer blieben jedoch dran und erhöhten weiter den Druck, während die Hainfelder versuchten, ins Spiel zurückzufinden.

Die beste Phase der Hainfelder in der ersten Halbzeit war gegen Ende der ersten 45 Minuten. Sie schafften es, mehr Spielanteile zu gewinnen und kamen zu einigen Chancen, die jedoch nicht zum Ausgleich führten. Die erste Spielhälfte endete somit mit einer 1:0-Führung für den ASK Loosdorf.

Loosdorf entscheidet das Spiel in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete erneut vielversprechend für den SC Hainfeld, der sofort Druck auf die Gäste ausübte und gleich die erste Chance hatte. Doch die Bemühungen blieben ohne Erfolg. Die Loosdorfer verteidigten geschickt und setzten auf Konter. Ein solcher führte in der 77. Minute zum 2:0, erneut war Richard Lasik der Torschütze. Diesmal gab es Diskussionen, ob der Angriff einem Foulspiel vorausging, doch der Schiedsrichter ließ das Tor zählen.

Mit diesem Treffer war die Moral der Hainfelder gebrochen, und die Loosdorfer erhöhten den Druck weiter. In der 82. Minute sorgte Valentin Rülling nach einem Eckball für die endgültige Entscheidung und erzielte das 3:0. Die Hainfelder fanden in dieser Phase des Spiels keine Mittel mehr, um dem Gegner ernsthaft gefährlich zu werden.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von weiteren Angriffen der Loosdorfer, die jedoch kein weiteres Tor mehr erzielten. Ein letzter Freistoß in der 90. Minute für den ASK Loosdorf brachte ebenfalls keinen zusätzlichen Treffer. Die Partie endete nach 93 Minuten mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg für den ASK Loosdorf.

Der SC Hainfeld zeigte zwar phasenweise guten Fußball, konnte jedoch die Chancen nicht nutzen und musste sich letztlich der Effizienz und der defensiven Stabilität der Loosdorfer geschlagen geben. Der ASK Loosdorf sicherte sich mit diesem Sieg wichtige Punkte und feierte einen verdienten Erfolg in der Gebietsliga West.

Gebietsliga West: Hainfeld : Loosdorf - 0:3 (0:1)

82 Valentin Rülling 0:3

77 Richard Lasik 0:2

21 Richard Lasik 0:1

