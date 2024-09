Spannung bis zum Schluss: Oberndorf setzt sich mit 2:1 gegen Statzendorf durch

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 23:54

In einem packenden Spiel der Gebietsliga West (NÖ) sicherte sich der SV Oberndorf einen knappen 2:1-Sieg gegen die ASV Statzendorf. Bereits in der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer zwei Tore, bevor die Gastgeber in der zweiten Hälfte das entscheidende Tor erzielten. Herausragende Momente und technische Brillanz prägten das Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb.

Frühe Führung und Ausgleich

Das Spiel zwischen dem SV Oberndorf und der Arbeitersportvereinigung Statzendorf begann intensiv. Bereits in der 19. Minute konnten die Oberndorfer den ersten Treffer verzeichnen. Jonas Biber erzielte das 1:0 nach einer Zuckerecke von Kopatz. Die frühe Führung gab den Hausherren zunächst Sicherheit.

Doch die Statzendorfer ließen sich davon nicht beeindrucken und kamen nur wenige Minuten später zum Ausgleich. In der 26. Minute traf Jakob Prischink zum 1:1. Die Gäste zeigten sich in dieser Phase sehr kämpferisch und konnten das Spiel damit wieder offen gestalten. Die Oberndorfer hatten weiterhin ihre Chancen, doch es blieb vorerst beim Unentschieden.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause erhöhte der Sportverin Oberndorf den Druck und setzte die Gäste vermehrt unter Druck. Eine traumhafte Kombination der Oberndorfer führte schließlich zum Tor. Elias Schragl war es, der nach uneigennütziger Vorlage von Kosak zum 2:1 traf.

In der Folgezeit gab es einige bemerkenswerte Aktionen. Schragl zeigte in der 53. Minute erneut seine Klasse und zelebrierte das Bällchen ins Netz. Das Kombinationsspiel der Oberndorfer blieb flüssig und sie spielten guten Fußball. Doch trotz der zahlreichen Chancen blieb es zunächst beim 2:1.

Die Schlussphase des Spiels war von hoher Intensität geprägt. In der 88. Minute hatte Kopatz nach einem Weltklasse-Dribbling nur die Stange getroffen. Kurz darauf, in der 89. Minute, hielt Christopher Dollfuß die Führung für die Oberndorfer fest. Nach einem Kopfball aus einem Eckball segelte er Richtung Kreuzeck und zückte den Ball aus dem Gebälk. Eine Parade, die man gesehen haben muss.

Die Arbeitersportvereinigung Statzendorf versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Defensive des SV Oberndorf stand sicher. In der 90. Minute schickte Biber den Gegner mit einem sehenswerten Übersteiger zum Billa, was noch einmal für Staunen sorgte.

Schließlich endete das Spiel nach 96 Minuten mit einem verdienten 2:1-Sieg für den SV Oberndorf. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und sicherten sich damit wichtige Punkte in der 3. Runde der Gebietsliga West (NÖ).

Gebietsliga West: Oberndorf : Statzendorf - 2:1 (1:1)

50 Elias Schragl 2:1

26 Jakob Prischink 1:1

19 Jonas Biber 1:0

