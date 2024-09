ASK Loosdorf triumphiert mit 5:1 über ASV Spratzern

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 07:53

Der ASK Loosdorf setzte sich in der vierten Runde der Gebietsliga West (NÖ) eindrucksvoll mit 5:1 gegen den ASV Spratzern durch. Bereits zur Halbzeit führten die Loosdorfer komfortabel mit 3:0, ehe sie in der zweiten Hälfte ihre Dominanz weiter unter Beweis stellten. Trotz eines Ehrentreffers von ASV Spratzern war das Spiel eine klare Angelegenheit für die Gastgeber.

Frühe Führung für die Gastgeber

Der ASK Loosdorf legte einen furiosen Start hin und setzte den ASV Spratzern von Beginn an unter Druck. Bereits in der 5. Minute gelang Richard Lasik das 1:0 für die Gastgeber. Die Loosdorfer spielten weiter energisch nach vorne und wurden schon bald wieder belohnt. In der 10. Minute erhöhte Lukas Herbst auf 2:0, was die Ambitionen der Gäste weiter dämpfte.

Die Mannschaft von ASK Loosdorf zeigte weiterhin eine starke Leistung und ließ dem ASV Spratzern kaum Raum zur Entfaltung. In der 21. Minute war es erneut Richard Lasik, der den Ball im Netz unterbrachte und das Ergebnis auf 3:0 stellte. Die Loosdorfer spielten in der Folgezeit geschickt und ließen die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim klaren 3:0 für den ASK Loosdorf.

ASV Spratzern kann nur kurz Hoffnung schöpfen

Nach dem Seitenwechsel versuchte der ASV Spratzern, das Spielgeschehen zu kontrollieren und den Rückstand zu verkürzen. Dies gelang in der 76. Minute, als Go Sano für die Gäste auf 3:1 verkürzte. Dieses Tor gab dem ASV Spratzern einen kurzen Hoffnungsschimmer, doch die Loosdorfer antworteten prompt.

Nur vier Minuten später, in der 80. Minute, stellte Tomas Salata den alten Abstand wieder her und erzielte das 4:1 für den ASK Loosdorf. Die Gastgeber spielten weiter druckvoll und ließen keine Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. In der Schlussminute der regulären Spielzeit setzte Karim Rabeh den Schlusspunkt und erzielte das 5:1 für den ASK Loosdorf. Kurz danach beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der Arbeitersportklub Loosdorf konnte einen verdienten Heimsieg feiern.

Mit diesem beeindruckenden 5:1-Erfolg festigte der ASK Loosdorf seine Position in der Gebietsliga West (NÖ) und zeigte, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der ASV Spratzern hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder zu punkten.

Gebietsliga West: Loosdorf : Spratzern - 5:1 (3:0)

91 Karim Rabeh 5:1

80 Tomas Salata 4:1

76 Go Sano 3:1

21 Richard Lasik 3:0

10 Lukas Herbst 2:0

5 Richard Lasik 1:0

