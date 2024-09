Frühe rote Karte bringt dem SC Rabenstein einen Kantersieg gegen den ATSV Schönfeld

Spielberichte

Ein spannendes Aufeinandertreffen in der 4. Runde der Gebietsliga West (NÖ) endete mit einem deutlichen Sieg für den SC Rabenstein. Der ATSV Schönfeld/T. hatte über die gesamte Spielzeit hinweg Schwierigkeiten, den dominanten Gästen Paroli zu bieten. Am Ende stand ein klares 0:5, das insbesondere durch starke Leistungen von Florian Rusch und Jonas Niederer geprägt wurde.

Frühe Rote Karte bringt die Schönfelder in Schwierigkeiten

Das Spiel begann ohne großes Abtasten und schon nach 18 Minuten kam es zum ersten Schockmoment für die Schönfelder. David Reisinger sah nach einer Notbremse die Rote Karte und musste das Feld verlassen. Mit einem Spieler weniger waren die Gastgeber nun erheblich geschwächt. Der SC Rabenstein nutzte diesen Vorteil konsequent aus und erhöhte den Druck auf die Defensive des ATSV Schönfeld/T.

Kurz vor der Halbzeitpause kam es dann zum nächsten entscheidenden Moment: Nach einem Handspiel im Strafraum der Schönfelder zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Florian Rusch trat an und verwandelte den Elfmeter sicher zur 0:1-Führung für die Rabensteiner. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Florian Rusch und Jonas Niederer schießen den SC Rabenstein zum Sieg

Nach dem Wiederanpfiff setzten die Gäste ihr druckvolles Spiel fort und wurden bereits in der 52. Minute erneut belohnt. Alexander Schnetzinger erzielte das 0:2 für den SC Rabenstein und brachte seine Mannschaft damit weiter auf die Siegerstraße. Die Schönfelder versuchten zwar, sich zu wehren, doch die numerische Unterlegenheit machte sich immer deutlicher bemerkbar.

In der 72. Minute wurde die Situation für den ATSV Schönfeld/T. noch prekärer: Edison Thaqi erhielt die Gelb-Rote Karte und musste ebenfalls vorzeitig vom Platz. Nun standen die Gastgeber nur noch zu neunt auf dem Feld, was der SC Rabenstein gnadenlos ausnutzte. Florian Rusch traf in der 76. Minute zum zweiten Mal und erhöhte auf 0:3. Nur eine Minute später war es Jonas Niederer, der das vierte Tor für die Rabensteiner erzielte und damit jegliche Hoffnungen der Schönfelder auf ein Comeback endgültig zunichte machte.

Den Schlusspunkt setzte erneut Florian Rusch, der in der 82. Minute seinen Hattrick perfekt machte und das 0:5 erzielte. Mit diesem klaren Ergebnis endete das Spiel, und der SC Rabenstein konnte sich über drei wichtige Punkte freuen. Für den ATSV Schönfeld/T. war es hingegen ein bitterer Nachmittag, an dem sie nicht nur das Spiel, sondern auch zwei Spieler durch Platzverweise verloren.

Das Endergebnis von 0:5 spiegelt die Überlegenheit des SC Rabenstein in diesem Spiel wider. Die Schönfelder müssen nun die richtigen Lehren aus dieser Niederlage ziehen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreicher zu agieren. Die Rabensteiner hingegen können mit breiter Brust in die nächste Runde gehen, nachdem sie eine beeindruckende Vorstellung abgeliefert haben.

Gebietsliga West: Schönfeld/T. : Rabenstein - 0:5 (0:1)

82 Florian Rusch 0:5

77 Jonas Niederer 0:4

76 Florian Rusch 0:3

52 Alexander Schnetzinger 0:2

45 Florian Rusch 0:1

