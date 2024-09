SC Hainfeld dominiert gegen SVU Mauer-Öhling mit einem klaren 5:1

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 22:43

In einem beeindruckenden Spiel setzte sich der SC Hainfeld souverän mit 5:1 gegen den SVU Mauer-Öhling durch. Bereits in der ersten Halbzeit zeigte der Sportclub Hainfeld seine Überlegenheit und sicherte sich eine komfortable 4:0-Führung. Trotz einer stärkeren zweiten Hälfte der Gäste konnte SVU Mauer-Öhling nur einen Ehrentreffer erzielen. Hier sind die Highlights des Spiels.

Blitzstart für den SC Hainfeld

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als der SC Hainfeld bereits in der 8. Minute in Führung ging. Elvis Bozicevic, der an diesem Tag in Topform war, erzielte das 1:0 für die Hainfelder. Nur vier Minuten später erhöhte Marcel Varsanyi auf 2:0 (12. Minute) und setzte die Gäste früh unter Druck.

Die Dominanz des Sportclubs setzte sich fort, und in der 14. Minute war es erneut Bozicevic, der mit seinem zweiten Tor des Tages das 3:0 erzielte. Die Hainfelder Fans waren begeistert und feierten die frühe Vorentscheidung. Doch die Mannschaft von SC Hainfeld war noch nicht fertig. In der 37. Minute sorgte Marcel Ladan nach einer schönen Flanke von Tatul Sarikyan für das 4:0, nachdem ein langer Ausschuss des Hainfelder Keepers die Aktion eingeleitet hatte.

Stärkere zweite Halbzeit von SVU Mauer-Öhling

Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste etwas besser ins Spiel und zeigten mehr Kampfgeist. In der 77. Minute gelang Michael Zarl der Ehrentreffer zum 4:1 für den Sportverein Union Mauer-Öhling.

Doch der SC Hainfeld ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiterhin konzentriert. In der 88. Minute setzte Stefan Stajic den Schlusspunkt, als er das 5:1 für die Hainfelder erzielte. Dies war der krönende Abschluss einer beeindruckenden Mannschaftsleistung.

Mit dem Abpfiff endete das Spiel, und die Hainfelder Fans feierten ihre Mannschaft mit einer ordentlichen Bengalo-Show. Die Leistung des SC Hainfeld in diesem Spiel war herausragend, und die Mannschaft belohnte sich mit drei wichtigen Punkten. Das nächste Spiel verspricht spannend zu werden, und die Hainfelder hoffen, ihre starke Form beizubehalten.

Gebietsliga West: Hainfeld : Mauer-Öhling - 5:1 (4:0)

88 Stefan Stajic 5:1

77 Michael Zarl 4:1

37 Marcel Ladan 4:0

14 Elvis Bozicevic 3:0

12 Marcel Varsanyi 2:0

8 Elvis Bozicevic 1:0

