Last-Minute-Tor bringt ASV Spratzern den Sieg gegen SG Waidhofen

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 13:16

In einem packenden Duell der Gebietsliga West (NÖ) setzte sich der ASV Spratzern knapp mit 2:1 gegen die SG Waidhofen durch. Trotz eines frühen Führungstreffers der Gastgeber drehte der Arbeitersportverein Spratzern das Spiel zu seinen Gunsten und erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und boten den Zuschauern ein spannendes Match.

Früher Schock für ASV Spratzern

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der zweiten Minute ging die Spielgemeinschaft SC/FC Waidhofen/Ybbs durch Zoran Milutinovic in Führung. Der Treffer fiel nach einer schön herausgespielten Aktion, bei der der Stürmer eiskalt vor dem Tor blieb. Dies setzte den ASV Spratzern sofort unter Druck und zeigte, dass die Gastgeber entschlossen waren, endlich ihren ersten Saisonsieg einzufahren.

Doch die Gäste ließen sich von dem frühen Rückstand nicht entmutigen und versuchten, das Spielgeschehen in die Hand zu nehmen. In der neunten Minute hatte die SG Waidhofen erneut eine große Chance, als die Nummer 11 der Gastgeber eine 100%ige Möglichkeit hatte, die aber vom überragenden Torhüter der Spratzener vereitelt wurde. Diese Szene unterstrich die anfängliche Dominanz der Gastgeber, die jedoch nicht in weitere Tore umgemünzt werden konnte.

In der 39. Minute bekamen die Hausherren ihren ersten Eckball, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Nur vier Minuten später, in der 43. Minute, gelang den Gästen dann der Ausgleich. Go Sano war der Torschütze, der mit einem platzierten Schuss das 1:1 erzielte. Der ASV Spratzern hatte damit das Spiel wieder offen gestaltet und ging mit einem positiven Gefühl in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel weiterhin spannend und ausgeglichen. Beide Teams erarbeiteten sich Chancen, wobei die Abwehrreihen und Torhüter auf beiden Seiten immer wieder im Mittelpunkt standen. In der 76. Minute zeigte der Torhüter des ASV Spratzern erneut seine Klasse, als er einen Kopfball überragend hielt und damit die Hoffnungen der SG Waidhofen auf die erneute Führung zunichtemachte.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit war es wieder die SG Waidhofen, die dem Führungstreffer näher war. In der 88. Minute ging ein Schuss von Sehic knapp am Tor vorbei, was die Fans der Gastgeber kollektiv aufstöhnen ließ. Diese verpasste Gelegenheit sollte sich später rächen.

Als das Spiel bereits in die Nachspielzeit ging, gelang dem ASV Spratzern der entscheidende Treffer. Danylo Panshyn traf in der 90. Minute zum 2:1 für die Gäste. Dieser späte Treffer brachte den Arbeitersportverein Spratzern die drei Punkte und stürzte die SG Waidhofen in eine weitere Niederlage.

Während die Gastgeber trotz einer engagierten Leistung erneut ohne Punkte blieben, konnte der ASV Spratzern seinen zweiten Saisonsieg feiern und wichtige Punkte sammeln.

Gebietsliga West: SG Waidhofen : Spratzern - 1:2 (1:1)

90 Danylo Panshyn 1:2

43 Go Sano 1:1

2 Zoran Milutinovic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.