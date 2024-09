ASV Spratzern besiegt Statzendorf in spannendem Lokalderby

Spielberichte

In der siebenten Runde der Gebietsliga West traf der ASV Spratzern auf den ASV Statzendorf und sicherte sich in einem packenden Duell mit einem knappen 2:1-Sieg drei wichtige Punkte. Trotz eines beherzten Comebacks der Gäste, konnte der Arbeitersportverein Spratzern am Ende triumphieren und dem ASV Statzendorf die fünfte Niederlage in Folge zufügen.

Zoidl bringt Hausherren in Führung

Von Beginn an zeigten beide Teams großes Engagement. Der ASV Statzendorf startete sofort in die Offensive, jedoch wurde die erste Flanke schnell geblockt. Auf der anderen Seite hatte Spratzern seine erste Chance durch Florian Benesch, doch sein Schuss wurde von Torhüter Hahn pariert. Statzendorf blieb gefährlich, als Lukas Schimany in der 7. Minute alleine vor dem Tor auftauchte, jedoch den Ball nicht im Netz unterbringen konnte.

Die Heim-Mannschaft hatte ebenfalls ihre Gelegenheiten, wie etwa durch Paul Zodl, dessen Schuss allerdings über das Tor ging. In der 32. Minute hatte Denise Kurtanovic Pech, als sein Schuss nur die Latte traf. Doch in der 41. Minute brach schließlich der Jubel aus: Eine perfekte Flanke fand Paul Zodl, der unbedrängt einköpfte und Spratzern mit 1:0 in Führung brachte.

Auch die Gäste hatten ihre Chancen, wie etwa Jakob Prischink, der aus der Distanz nur die Latte traf. Trotz einiger guter Möglichkeiten blieb es zur Halbzeit bei der knappen 1:0-Führung für den ASV Spratzern.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann mit einem Kopfball an die Stange durch den ASV Spratzern. Die Heim-Mannschaft blieb zunächst gefährlich und in der 58. Minute verfehlte Muharemi das Tor nur knapp. Schließlich erhöhte Spratzern in der 63. Minute auf 2:0, als Armin Razzoug nach einem Querschläger einnetzte.

Doch Statzendorf gab nicht auf. In der 76. Minute brachte Richard Vanek die Gäste mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck wieder heran und verkürzte auf 2:1. Von diesem Moment an übernahmen die Statzendorfer die Kontrolle und drängten auf den Ausgleich. Mehrere gute Chancen blieben jedoch ungenutzt, wie ein Pass in den Strafraum, der ins Aus rollte, und ein Freistoß, der geklärt wurde.

In den letzten Minuten wurde es noch einmal hektisch. Der ASV Statzendorf drängte auf den Ausgleich, während Spratzern versuchte, die Zeit herunterzuspielen. In der 90. Minute sah Statzendorfs Moritz Schaffer die Gelb-Rote Karte, was die Bemühungen der Gäste zusätzlich erschwerte. Trotz aller Anstrengungen blieb es beim 2:1 für den ASV Spratzern.

Der Schlusspfiff ertönte in der 96. Minute und besiegelte den Sieg für den Arbeitersportverein Spratzern. Die Statzendorfer mussten sich erneut geschlagen geben und warten weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 (21036 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.