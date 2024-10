SC Hainfeld triumphiert mit 6:3 gegen Purkersdorf/Pressbaum

Spielberichte

Der SC Hainfeld feierte in der 8. Runde der Gebietsliga West einen beeindruckenden 6:3-Sieg über die SG Purkersdorf/Pressbaum. In einem torreichen Spiel überzeugte vor allem Horen Sarikyan mit seinen Treffern und einem engagierten Auftritt. Die Zuschauer erlebten ein spannendes Fußballspiel, das den Sportclub Hainfeld an diesem kühlen Samstagnachmittag zu einem verdienten Heimsieg führte. Obwohl die Gäste ebenfalls mit Offensivkraft auftraten, reichte es am Ende nicht, um die Hausherren in die Knie zu zwingen.

Torreicher Beginn

Bereits in der 10. Minute konnte Lucian Eder die SG Purkersdorf/Pressbaum mit 1:0 in Führung bringen. Doch der Sportclub Hainfeld ließ sich davon nicht beeindrucken. Nur sechs Minuten später glich Horen Sarikyan per Elfmeter aus und sorgte für den 1:1-Ausgleich. Der Elfmeter war die Folge eines ungestümen Eingriffs des Purkersdorfer Torhüters.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit übernahm der SC Hainfeld zunehmend die Kontrolle. In der 19. Minute traf Stefan Stajic mit einem beeindruckenden Schuss aus 25 Metern zur 2:1-Führung. Elvis Bozicevic baute den Vorsprung in der 24. Minute mit einem weiteren Treffer zum 3:1 aus. Hainfeld präsentierte sich in dieser Phase mit einer starken Offensivleistung, die kaum zu stoppen war.

Purkersdorf/Pressbaum gelang es in der 39. Minute, durch Danijel Romic auf 4:2 zu verkürzen, nachdem Horen Sarikyan nur zwei Minuten zuvor mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:1 erzielt hatte. Doch die erste Halbzeit endete zugunsten der Hainfelder, die mit einer 4:2-Führung in die Pause gingen.

Varsany macht halbes Dutzend voll

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend. Lars Szczur erzielte in der 49. Minute das 4:3 und brachte die SG damit wieder in Schlagdistanz. Doch der SC Hainfeld ließ sich nicht beirren und hielt weiterhin das Tempo hoch.

Die Gastgeber bauten ihre Führung aus. In der 71. Minute war es erneut Horen Sarikyan, der den Ball im Netz versenkte und das 5:3 markierte. Der SC Hainfeld präsentierte sich nun deutlich überlegen und kontrollierte das Spielgeschehen.

Marcel Varsany setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt der Partie mit seinem Treffer zum 6:3. Sein Tor sorgte für den Endstand und wurde von den heimischen Fans gebührend gefeiert. Laurenz Thür, der sein Debüt in der Kampfmannschaft des SC Hainfeld feierte, rundete den erfolgreichen Nachmittag für die Gastgeber ab.

Mit diesem Sieg sichert sich der SC Hainfeld drei wichtige Punkte und zeigt eine beeindruckende Leistung auf heimischem Boden. Die SG Purkersdorf/Pressbaum, trotz ihrer Bemühungen, blieb am Ende ohne Punkte, konnte aber einige Momente der Stärke präsentieren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter User 156 (620 Bonuspunkte)

Gebietsliga West: Hainfeld : Purkersdorf/Pressbaum KM I - 6:3 (4:2)

81 Marcel Varsanyi 6:3

71 Horen Sarikyan 5:3

49 Lars Szczur 4:3

39 Danijel Romic 4:2

37 Horen Sarikyan 4:1

24 Elvis Bozicevic 3:1

19 Stefan Stajic 2:1

16 Horen Sarikyan 1:1

10 Lucian Eder 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter User 156 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.