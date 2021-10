ASK Kematen holt sich gegen Oed/Zeillern Packung ab

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:12

Gebietsliga West: Der USV Lehner Oed/Zeillern stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog dem ASK Metran Kematen vor etwa 150 Zuschauern mit einem 4:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Die Überraschung blieb aus: Gegen den USV Oed/Zeillern kassierte der ASK Kematen eine deutliche Niederlage.

Radek Hrdy trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein. Zur Pause war Oed/Z. im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Klemens Pesek erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 69 Minuten mit einem direkten Freistoß-Treffer auf 2:0. Für klare Verhältnisse sorgte der USV Oed/Zeillern, indem man das 3:0 markierte (75.). Hannes Mayrhofer sah nach 82 Minuten die Gelb-Rote Karte. Kurz vor Schluss traf Fabian Preuer per Strafstoß für Oed/Z. (93.). Schließlich strich der USV Lehner Oed/Zeillern die Optimalausbeute gegen Kematen ein.

Oed/Zeillern klettert auf Rang zwei

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt der ASK Metran Kematen den 13. Platz in der Tabelle ein. Insbesondere an vorderster Front kommt der ASK Kematen nicht zur Entfaltung, sodass nur elf erzielte Treffer auf das Konto der Heimmannschaft gehen. Kematen musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASK Metran Kematen insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier wird der ASK Kematen nach unten durchgereicht.

Nachdem der USV Oed/Zeillern hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Oed/Z. weiter im Rennen um die vorderen Plätze. In der Defensive des USV Lehner Oed/Zeillern griffen die Räder ineinander, sodass der USV Oed/Zeillern im bisherigen Saisonverlauf erst achtmal einen Gegentreffer einsteckte. Acht Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Oed/Z. In den letzten fünf Partien rief der USV Lehner Oed/Zeillern konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist Kematen zur Sportunion Hofstetten-Grünau, einen Tag später begrüßt der USV Oed/Zeillern den SCU Euratsfeld auf heimischer Anlage.

Gebietsliga West: ASK Metran Kematen – USV Lehner Oed/Zeillern, 0:4 (0:1)

19 Radek Hrdy 0:1

69 Klemens Pesek 0:2

75 Matteo Muehlboeck 0:3

93 Fabian Preuer 0:4

