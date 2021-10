Wallsee holt drei Punkte beim TSV Grein

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:28

Gebietsliga West: Wallsee erreichte vor etwa 200 Besuchern einen 3:2-Erfolg beim TSV Grein. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Der TSV Meisl Grein erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Lukas Wöran traf in der dritten Minute vom Elfmeterpunkt aus zur frühen Führung. Allerdings erst im zweiten Versuch, denn der Strafstoß musste wiederholt werden. In der 24. Minute erzielte Sebastian Rafetseder das 1:1 für den SCU Wallsee, nachdem er zunächst den Querbalken traf und im Nachsetzen einnetzte. Vladimir Tkac stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 32 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 37. Minute erhöhte Elias Aschauer auf 3:1 für Wallsee. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Nur noch der Anschlusstreffer für die Gastgeber

Maros Bacik beförderte das Leder per Abstauber zum 2:3 des TSV Grein in die Maschen (62.). Obwohl dem SCU Wallsee nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der TSV Meisl Grein zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

Mit fünf Siegen weist die Bilanz des TSV Grein genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Die Heimmannschaft baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Wallsee verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SCU Wallsee seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Nach diesem Erfolg steht Wallsee auf dem fünften Platz der Gebietsliga West.

Am nächsten Freitag reist der TSV Meisl Grein zum SVU Mauer-Öhling, zeitgleich empfängt der SCU Wallsee den USC Biberbach.

Gebietsliga West: TSV Meisl Grein – SCU Wallsee, 2:3 (1:3)

3 Lukas Woeran 1:0

24 Sebastian Rafetseder 1:1

32 Vladimir Tkac 1:2

37 Elias Aschauer 1:3

62 Maros Bacik 2:3

