TSV Grein schießt Mauer-Öhling ab

Samstag, 23. Oktober 2021

Gebietsliga West: Der TSV Grein zog dem SVU Mauer-Öhling vor etwa 120 Besuchern das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gastgeber. Der TSV Meisl Grein ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Mauer-Öhling einen klaren Erfolg.

Der TSV Grein erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Maros Bacik traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Robin Rapolter das 2:0 nach (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Wöran feiert Dreierpack

In ruhiges Fahrwasser brachten die Gäste sich, indem Lukas Wöran das 3:0 erzielte (52.). Für das 4:0 sorgte Wöran in Minute 73. Der TSV Meisl Grein legte in der 90. Minute zum 5:0 nach - wieder war es Lukas Wöran der jubelnd abdrehte. Der TSV Grein überrannte den SVU Mauer-Öhling förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

In dieser Saison sammelte Mauer-Öhling bisher vier Siege und kassierte sieben Niederlagen. Der SVU Mauer-Öhling baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

An der Abwehr des TSV Meisl Grein ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste der TSV Grein bislang hinnehmen. Sechs Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des TSV Grein.

Der TSV Meisl Grein setzte sich mit diesem Sieg von Mauer-Öhling ab und nimmt nun mit 18 Punkten den vierten Rang ein, während der SVU Mauer-Öhling weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag tritt Mauer-Öhling beim USC Biberbach an, während der TSV Grein einen Tag später den ASK Metran Kematen empfängt.

Gebietsliga West: SVU Mauer-Öhling – TSV Meisl Grein, 0:5 (0:2)

5 Maros Bacik 0:1

45 Robin Rapolter 0:2

52 Lukas Woeran 0:3

73 Lukas Woeran 0:4

90 Lukas Woeran 0:5

