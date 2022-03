Souveräner Dreier des ASV Statzendorf gegen ASK Kematen

Details Sonntag, 27. März 2022 00:49

Gebietsliga West: Etwa 111 Besucher fanden sich zum Spiel der 14. Runde ein und sahen einen klaren Auswärtserfolg. Dabei traf Daniel Bares gleich doppelt für den ASV Statzendorf. Der ASK Metran Kematen konnte der ASV Statzendorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Sieg des ASK Kematen bei Statzendorf geendet.

In der zehnten Minute traf die ASV Statzendorf zum ersten Mal ins Schwarze. Es war Daniel Bares, der jubelnd abdrehte. Noch in der ersten Hälfte erhöhten die Gäste auf 2:0 (35.) und wieder war es Bares, der sich feiern ließ. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Paul Rosenberger mit dem 3:0 für Statzendorf zur Stelle (42.). Mit dem Schlusspfiff durch der Referee blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete die ASV Statzendorf nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen Sieg nach Hause.

Doppelpack von Bares

Kematen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Der ASK Metran Kematen baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Statzendorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Die ASV Statzendorf bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten. Durch den klaren Erfolg über den ASK Kematen ist Statzendorf weiter im Aufwind.

Am nächsten Sonntag reist Kematen zum SCU Wallsee, zeitgleich empfängt die ASV Statzendorf den SCU Euratsfeld.

Gebietsliga West: ASK Metran Kematen – ASV Statzendorf, 0:3 (0:3)

42 Paul Rosenberger 0:3

35 Daniel Bares 0:2

10 Daniel Bares 0:1