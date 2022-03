Debakel beim SCU Euratsfeld: USC Biberbach am Boden

Details Montag, 28. März 2022 01:59

Gebietsliga West: Vor einer Traumkulisse von rund 650 Zuschauern gab es für die Gäste nichts zu holen. Der USC Biberbach kam gegen den SCU Euratsfeld mit 0:5 unter die Räder. Euratsfeld ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den USC Biberbach einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Biberbach gegen den SCU Euratsfeld mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Clemens Jakob Raab trug sich in der neunten Spielminute mit einem herrlichen Freistoß-Treffer in die Torschützenliste ein. Michael Ziervogel sah binnen weniger Minuten die Gelb-Rote Karte und machte es seinem ohnehin schon in Rückstand liegenden Team nicht einfacher. Kurz vor dem Seitenwechsel musste allerdings die Querlatte für die Gastgeber retten. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Euratsfeld einen knappen Vorsprung herausgespielt.

2:0 als Vorentscheidung

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Lukas Weber schnürte einen Doppelpack (51./68.), sodass das Heimteam fortan mit 3:0 führte. Für das 4:0 des SCU Euratsfeld sorgte Marco Hofmann, der in Minute 78 zur Stelle war. Dominik Latschbacher stellte schließlich in der 87. Minute den 5:0-Sieg für Euratsfeld sicher. Letztlich feierte der SCU Euratsfeld gegen den USC Biberbach nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Euratsfeld im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Der SCU Euratsfeld bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. Durch den klaren Erfolg über den USC Biberbach ist Euratsfeld weiter im Aufwind.

Biberbach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 37 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des USC Biberbach alles andere als positiv. Der USC Biberbach taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Sonntag reist der SCU Euratsfeld zur ASV Statzendorf, zeitgleich empfängt Biberbach den SC PREFA Lilienfeld.

Gebietsliga West: SCU Euratsfeld – USC Biberbach, 5:0 (1:0)

87 Dominik Latschbacher 5:0

78 Marco Hofmann 4:0

68 Lukas Weber 3:0

51 Lukas Weber 2:0

9 Clemens Jakob Raab 1:0