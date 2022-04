Gebrauchter Tag für SV Oberndorf: Neuhofen zeigt Krallen

Details Samstag, 02. April 2022 01:47

Gebietsliga West: 180 Fans staunten in Neuhofen nicht schlecht. Die Union Neuhofen spuckte dem SV Oberndorf in die Suppe und siegte deutlich mit 3:0. Gegen Neuhofen setzte es für Oberndorf eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel hatte die Union Neuhofen Fußball knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen.

Die Gastgeber verlegten von Beginn weg das Spiel in die Hälfte der Oberndorfer. Treffer gelang aber beiden Teams keiner. Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und den SV Reifen Weichberger Oberndorf ohne Torerfolg in die Kabinen. Die Gäste kamen nach der Pause besser ins Spiel, doch Matuszak scheiterte in Minute 51 an der Querlatte. Ein Freistoß musste für den ersten Torerfolg herhalten. Mirza Basic brach für die Union Neuhofen den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. In der 85. Minute brachte Richard Mark Horvath das Netz, nach einem Eckball für Neuhofen, zum Zappeln. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als die Union Neuhofen für einen weiteren Treffer sorgte (93.). Manfred Gürtler verwandelte einen Strafstoß zum 3:0-Endstand. Schließlich sprang für Neuhofen gegen den SV Oberndorf ein Dreier heraus.

Nachzügler zeigt Krallen

Mit drei Punkten im Gepäck verließ die Union Neuhofen Fußball das Tabellenende und nimmt jetzt den 13. Tabellenplatz ein. Die Union Neuhofen verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und elf Niederlagen. Nach sechs sieglosen Spielen ist Neuhofen wieder in der Erfolgsspur.

Trotz der Schlappe behält Oberndorf den sechsten Tabellenplatz bei. Die Offensive der Gäste strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der SV Reifen Weichberger Oberndorf bis jetzt erst 16 Treffer erzielte. Fünf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat der SV Oberndorf momentan auf dem Konto. Nur einmal ging Oberndorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste die Union Neuhofen Fußball im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: der SV Reifen Weichberger Oberndorf kassierte insgesamt gerade einmal 1,47 Gegentreffer pro Begegnung.

Am nächsten Sonntag reist die Union Neuhofen zum USV Lehner Oed/Zeillern, zeitgleich empfängt der SV Oberndorf den TSV Meisl Grein.

Gebietsliga West: Union Neuhofen Fußball – SV Reifen Weichberger Oberndorf, 3:0 (0:0)

93 Manfred Guertler 3:0

85 Richard Mark Horvath 2:0

68 Mirza Basic 1:0