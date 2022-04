Wallsee trotzt Lilienfeld einen Punkt ab

Details Sonntag, 17. April 2022 01:09

Gebietsliga West: Am Samstag kam der SC PREFA Lilienfeld beim SCU Wallsee vor rund 170 Zuschauern nicht über ein 2:2 hinaus. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Wallsee vom Favoriten. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte der SC Lilienfeld mit 1:0 gesiegt.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Patrick Schroffenauer sein Team in der siebten Minute, nachdem er einen Strafstoß zum 1:0 verwandelte. Der SCU Wallsee war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Moritz Lampesberger beförderte das Leder dann zum 1:1 der Heimmannschaft in die Maschen (53.). Islam Hikal erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte Wallsee durch einen Selbsttreffer das 2:1 (69.). Kurz vor Ende der Partie war es Schroffenauer, der Lilienfeld rettete und den 2:2-Ausgleich markierte (86.). Schließlich gingen der SCU Wallsee und der SC PREFA Lilienfeld mit einer Punkteteilung auseinander.

Erstes Remis des Tabellenführers

Nach 16 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Wallsee 27 Zähler zu Buche. Elf Spiele ist es her, dass der SCU Wallsee zuletzt eine Niederlage kassierte.

Mit 40 Zählern führt der SC Lilienfeld das Klassement der Gebietsliga West souverän an. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 45 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur einmal gab sich Lilienfeld bisher geschlagen. Die letzten Resultate des SC PREFA Lilienfeld konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist Wallsee zum SC Fischer Hainfeld, zeitgleich empfängt der SC Lilienfeld den SVU Mauer-Öhling.

Gebietsliga West: SCU Wallsee – SC PREFA Lilienfeld, 2:2 (0:1)

86 Patrick Schroffenauer 2:2

69 Eigentor durch Islam Hikal 2:1

53 Moritz Lampesberger 1:1

7 Patrick Schroffenauer 0:1