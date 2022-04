SPU Hofstetten-G. verlangt TSV Grein alles ab

Details Samstag, 23. April 2022 01:07

Gebietsliga West: Die SPU Hofstetten-G. und der TSV Grein lieferten sich vor knapp 50 Fans ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Hofstetten erlitt gegen den TSV Meisl Grein erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für die Sportunion Hofstetten-Grünau geendet.

Markus Hofbauer war es, der vor rund 50 Zuschauern für den Gastgeber den Führungstreffer besorgte (4.). Samuel Lehner nutzte die Chance für den TSV Grein und beförderte in der 24. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Ein schnelles Tor nach dem Seitenwechsel bringt die Gäste wieder nach vorne. Marek Szabo beförderte das Leder zum 2:1 des TSV Meisl Grein in die Maschen (47.). Doch wieder hatten die Heimischen eine schnelle Antwort parat. Michael Grassmann ließ sich in der 55. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für die SPU Hofstetten-G. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem TSV Grein nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Lehner in diesem Spiel (76.) und gleichzeitig der Siegtreffer. Schließlich sprang für die Gäste gegen Hofstetten ein Dreier heraus.

Grein setzt sich im Tabellenmittelfeld fest

42 Gegentreffer musste die Sportunion Hofstetten-Grünau im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Mit lediglich elf Zählern aus 17 Partien steht die SPU Hofstetten-G. auf dem Abstiegsplatz. Nun musste sich Hofstetten schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der Sportunion Hofstetten-Grünau etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte die SPU Hofstetten-G.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der TSV Meisl Grein in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Die Offensive des TSV Grein in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Hofstetten war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 35-mal schlugen die Angreifer des TSV Meisl Grein in dieser Spielzeit zu. Neun Siege und acht Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des TSV Grein.

Am nächsten Sonntag reist die Sportunion Hofstetten-Grünau zum USC Biberbach, zeitgleich empfängt der TSV Meisl Grein die Union Neuhofen Fußball.

Gebietsliga West: Sportunion Hofstetten-Grünau – TSV Meisl Grein, 2:3 (1:1)

76 Samuel Lehner 2:3

55 Michael Grossmann 2:2

47 Marek Szabo 1:2

24 Samuel Lehner 1:1

4 Markus Hofbauer 1:0