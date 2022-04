ASK Kematen schlägt beim SCU Euratsfeld eiskalt zu

Details Sonntag, 24. April 2022 01:03

Gebietsliga West: Rund 180 Besucher wurden im Hochkogelstadion in Euratsfeld gezählt. Mit 1:5 verlor der SCU Euratsfeld am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen den ASK Metran Kematen. Im Hinspiel hatte Euratsfeld nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Jonas Harreither brachte den ASK Kematen in der 18. Minute in Front. In der 34. Minute brachte der Gast das Netz zum Zappeln. Als Torschütze ließ sich diesmal Matthias Käfer feiern. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der ASK Metran Kematen ließ den Vorsprung in der 56. Minute anwachsen und wieder war es Käfer der jubelnd abdrehte. Andreas Eder schoss die Kugel zum 1:3 für den SCU Euratsfeld über die Linie (78.), doch lange hielt die Freude darüber nicht an. Für das 4:1 des ASK Kematen sorgte Martin Janecka, der in Minute 79 zur Stelle war. Kematen baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Tobias Haider in der 92. Minute zum 5:1-Endstand traf. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Almir Cosic stand der Auswärtsdreier für den ASK Metran Kematen. Man hatte sich gegen Euratsfeld durchgesetzt.

Kematen setzt sich vom Tabellenende ab

Der SCU Euratsfeld findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Der Gastgeber kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Euratsfeld taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der ASK Kematen holte auswärts bisher nur 13 Zähler. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Kematen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Der ASK Metran Kematen verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist der ASK Kematen wieder in der Erfolgsspur.

Weiter geht es für den SCU Euratsfeld am kommenden Sonntag daheim gegen die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure. Für Kematen steht am gleichen Tag ein Duell mit dem SC PREFA Lilienfeld an.

Gebietsliga West: SCU Euratsfeld – ASK Metran Kematen, 1:5 (0:2)

92 Tobias Haider 1:5

79 Martin Janecka 1:4

78 Andreas Eder 1:3

56 Matthias Kaefer 0:3

34 Matthias Kaefer 0:2

18 Jonas Harreither 0:1