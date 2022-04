Mauer-Öhling baut Serie gegen Hainfeld aus

Details Samstag, 30. April 2022 01:37

Gebietsliga West: Durch ein 2:0 holte sich der SVU Mauer-Öhling in der Partie gegen den SC Fischer Hainfeld drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Mauer-Öhling vor rund 80 Fans die Nase vorn. Das Hinspiel hatte beim 2:0 mit dem SC Hainfeld seinen Sieger gefunden.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis der SVU Mauer-Öhling Zdenek Linhart in Minute 60 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. In der 71. Minute erzielte Linhart auch das 2:0. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte Mauer-Öhling einen dreifachen Punktgewinn gegen Hainfeld.

Mauer-Öhling leistet Lilienfeld Schützenhilfe

Auf dem neunten Platz der Hinserie nahm man vom SVU Mauer-Öhling wenig Notiz. Der aktuell erste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Mauer-Öhling im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der SVU Mauer-Öhling derzeit auf dem Konto. Sieben Spiele ist es her, dass Mauer-Öhling zuletzt eine Niederlage kassierte.

In der Tabelle liegt der SC Fischer Hainfeld nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Elf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SC Hainfeld auch nur ein Sieg in fünf Partien. Ob damit der Traum vom Titel dahin ist?

Am nächsten Sonntag reist der SVU Mauer-Öhling zum SV Reifen Weichberger Oberndorf, zeitgleich empfängt Hainfeld den ASK Metran Kematen.

Gebietsliga West: SVU Mauer-Öhling – SC Fischer Hainfeld, 2:0 (0:0)

71 ZdenÄ?k Linhart 2:0

60 ZdenÄ?k Linhart 1:0