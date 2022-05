Auswärtsdreier beim SV Oberndorf: Erneuter Triumph von Mauer-Öhling

Details Sonntag, 08. Mai 2022 00:54

Gebietsliga West: Mit 1:4 verlor Oberndorf am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen Mauer-Öhling. Der SVU Mauer-Öhling ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte vor etwa 111 Besuchern gegen den SV Reifen Weichberger Oberndorf einen klaren Erfolg. Nach dem Hinspiel hatte sich der SV Oberndorf dank eines 3:2-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Mauer-Öhling ging in Minute zwölf durch Zdenek Linhart in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Markus Schweighofer das 2:0 nach (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Pawel Radoslaw Matuszak war es, der in der 47. Minute das Spielgerät im Gehäuse des SVU Mauer-Öhling unterbrachte und auf 2:1 verkürzte. Oberndorf geriet deutlicher in Rückstand, als Mauer-Öhlings Linhart auf 3:1 erhöhte (48.). In ruhiges Fahrwasser brachte der Gast sich, indem Linhart per Strafstoß das 4:1 erzielte (61.). Am Ende punktete Mauer-Öhling dreifach beim SV Reifen Weichberger Oberndorf.

Linhart mit Dreierpack der Mann des Tages

Der SV Oberndorf hat 25 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang neun. Mit erst 22 erzielten Toren haben die Gastgeber im Angriff Nachholbedarf. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Oberndorf nur fünf Zähler.

Auf dem neunten Platz der Hinserie nahm man vom SVU Mauer-Öhling wenig Notiz. Der aktuell erste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Mauer-Öhling im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der SVU Mauer-Öhling in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Sechs Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat der SV Reifen Weichberger Oberndorf derzeit auf dem Konto. Neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Mauer-Öhling momentan auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist der SV Oberndorf zum ASK Metran Kematen, gleichzeitig begrüßt der SVU Mauer-Öhling den USV Lehner Oed/Zeillern auf heimischer Anlage.

Gebietsliga West: SV Reifen Weichberger Oberndorf – SVU Mauer-Öhling, 1:4 (0:2)

61 ZdenÄ?k Linhart 1:4

48 ZdenÄ?k Linhart 1:3

47 Pawel Radoslaw Matuszak 1:2

42 Markus Schweighofer 0:2

12 ZdenÄ?k Linhart 0:1