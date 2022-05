Negativserie der SKU Amstetten Amateure hält auch gegen Biberbach weiter an

Details Samstag, 21. Mai 2022 01:38

Gebietsliga West: Etwa 95 Besucher kamen in das Umdasch-Stadion nach Amstetten um das Spiel gegen den USC Biberbach zu sehen. Der USC Biberbach gewann das Freitagsspiel gegen die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure mit 3:1. Das Hinspiel hatte die SKU Amstetten Amateure erfolgreich gestalten und mit 1:0 gewinnen können.

Die Gäste fanden schneller ins Spiel. Pascal Noah Morawetz brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des USC Biberbach über die Linie (12.). Für das 1:1 der Amstetten Amateure zeichnete Marcel Ladan per Strafstoß verantwortlich (34.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Stefan Kupresak erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte Biberbach durch einen Selbsttreffer das 2:1 (61.). In der 85. Minute erhöhte Michael Albai auf 3:1 für den Gast und machte somit alles klar. Schlussendlich reklamierte der USC Biberbach einen Sieg in der Fremde für sich und wies die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure in die Schranken.

Biberbach holt drei wichtige Punkte und setzt sich von den Abstiegsrängen ab

Kurz vor Saisonende besetzt die SKU Amstetten Amateure mit 31 Punkten den siebten Tabellenplatz. Die Gastgeber verbuchten insgesamt acht Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen. Die Misere der Amstetten Amateure hält an. Insgesamt kassierte die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure nun schon vier Niederlagen am Stück.

In der Schlussphase der Saison befindet sich der USC Biberbach in der Tabelle über dem ominösen Strich. Biberbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und 13 Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für den USC Biberbach, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am Sonntag muss die SKU Amstetten Amateure beim SC Fischer Hainfeld ran, zeitgleich wird der USC Biberbach von der ASV Statzendorf in Empfang genommen.

Gebietsliga West: SKU Ertl Glas Amstetten Amateure – USC Biberbach, 1:3 (1:1)

85 Michael Albai 1:3

61 Eigentor durch Stefan Kupresak 1:2

34 Marcel Ladan 1:1

12 Pascal Noah Morawetz 0:1