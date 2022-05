Wallsee unterliegt dem TSV Grein

Details Sonntag, 29. Mai 2022 01:22

Gebietsliga West: Rund 250 Zuschauer versammelten sich am Sportplatz in Wallsee. Der TSV Grein erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SCU Wallsee. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der TSV Meisl Grein wurde der Favoritenrolle gerecht. Wallsee hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Marek Szabo brachte die Gastgeber in der sechsten Minute ins Hintertreffen, indem er das Spielgerät im langen Eck unterbrachte. Wallsees Keeper Christian Stadler musste dann mit einigen Glanzparaden weitere Treffer verhindern. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Sebastian Rafetseder das 1:1 zugunsten des SCU Wallsee (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Zunächst erwischten die Heimischen den besseren Start in den zweiten Durchgang. Doch Samuel Lehner ließ sich in der 54. Minute nicht zweimal bitten und verwertete volley zum 2:1 für den TSV Grein. Szabo beseitigte mit seinen Toren (67., EM/81.) die letzten Zweifel am Sieg der Gäste. In Minute 84 kam es erneut zu einem Strafstoß für Grein, doch der Schütze rutschte weg und berührte den Ball zweimal - somit zählte der Treffer nicht. Letzten Endes ging der TSV Meisl Grein im Duell mit Wallsee als Sieger hervor.

Ausgleichstor von Rafetseder bleibt nur ein Ehrentreffer - Szabo mit Dreierpack

Der SCU Wallsee befindet sich mit 38 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der TSV Grein in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des TSV Meisl Grein ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 25 Gegentore zugelassen hat. Der TSV Grein erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Zehn Siege, acht Remis und fünf Niederlagen hat Wallsee momentan auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist der SCU Wallsee zum USC Biberbach, zeitgleich empfängt der TSV Meisl Grein den SVU Mauer-Öhling.

Gebietsliga West: SCU Wallsee – TSV Meisl Grein, 1:4 (1:1)

81 Marek Szabo 1:4

67 Marek Szabo 1:3

54 Samuel Lehner 1:2

40 Sebastian Rafetseder 1:1

6 Marek Szabo 0:1