Euratsfeld zwingt USV Oed/Zeillern in die Knie

Details Sonntag, 29. Mai 2022 01:29

Gebietsliga West: Für den USV Oed/Zeillern gab es in der Auswärtspartie vor rund 240 Besuchern gegen Euratsfeld nichts zu holen. Oed/Z. verlor mit 1:3. Der SCU Euratsfeld hat mit dem Sieg über den USV Lehner Oed/Zeillern einen Coup gelandet. Im Hinspiel hatte der USV Oed/Zeillern einen 2:1-Heimerfolg gegen Euratsfeld verbucht.

Lukas Weber glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SCU Euratsfeld (4./42.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch die Heimelf war dabei effinzienter. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. In der 77. Minute erzielte Oed/Z. durch einen Kopfball von Matteo Mühlböck das 1:2. Kurz vor Ultimo war noch Lukas Salzmann zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Euratsfeld verantwortlich (82.). Am Schluss schlug der SCU Euratsfeld den USV Lehner Oed/Zeillern vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Doppelpacker Lukas Weber wird gefeiert

Euratsfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierte der SCU Euratsfeld im unteren Mittelfeld. Euratsfeld bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten. Der SCU Euratsfeld ist seit drei Spielen unbezwungen.

Das Konto des USV Oed/Zeillern zählt mittlerweile 42 Punkte. Damit stehen die Gäste kurz vor Saisonende auf einem starken vierten Platz. 13 Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Oed/Z. momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim USV Lehner Oed/Zeillern. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sechs.

Nächster Prüfstein für Euratsfeld ist die Sportunion Hofstetten-Grünau auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:30). Der USV Oed/Zeillern misst sich zur selben Zeit mit dem SC PREFA Lilienfeld.

Gebietsliga West: SCU Euratsfeld – USV Lehner Oed/Zeillern, 3:1 (2:0)

82 Lukas Salzmann 3:1

77 Matteo Muehlboeck 2:1

42 Lukas Weber 2:0

4 Lukas Weber 1:0