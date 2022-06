Statzendorf siegt bei den Amstetten Amateuren

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:45

Gebietsliga West: Rund 50 Zuschauer kamen zum Spiel der 24. Runde nach Amstetten. Die Amstetten Amateure konnte Statzendorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die ASV Statzendorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten der SKU Ertl Glas Amstetten Amateure geendet.

Für das erste Tor sorgte Lukas Schimany. In der 20. Minute traf der Spieler von Statzendorf ins Schwarze. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen. Daniel Bares trug sich in der 59. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 2:0 für die Gäste. In MInute 67 sah Amstettens Izudin Vejzovic für eine Beleidigung die Rote Karte. Die Unterzahl machte sich nur zwei Minuten später bemerkbar. Der dritte Streich der ASV Statzendorf war Richard Vanek vorbehalten (69.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte Statzendorf die drei Zähler unter Dach und Fach.

Amstetten setzt Negativtrend fort

Die Misere der SKU Amstetten Amateure hält an. Insgesamt kassierte das Heimteam nun schon sechs Niederlagen am Stück.

Zuletzt lief es erfreulich für die ASV Statzendorf, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Statzendorf setzte sich mit diesem Sieg von der Amstetten Amateure ab und nimmt nun mit 35 Punkten den siebten Rang ein, während die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure weiterhin 31 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am Sonntag muss die SKU Amstetten Amateure beim SV Reifen Weichberger Oberndorf ran, zeitgleich wird die ASV Statzendorf vom SCU Wallsee in Empfang genommen.

Gebietsliga West: SKU Ertl Glas Amstetten Amateure – ASV Statzendorf, 0:3 (0:1)

69 Richard Vanek 0:3

59 Daniel Bares 0:2

20 Lukas Schimany 0:1