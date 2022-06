Oberndorf mit wichtigem Remis gegen Hainfeld

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:08

Gebietsliga West: Am Samstag kam der SC Fischer Hainfeld beim SV Reifen Weichberger Oberndorf nicht über ein 1:1 hinaus. Der SV Oberndorf zog sich vor rund 100 Besuchern gegen den SC Hainfeld achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 2:2 kein Sieger ermittelt werden können.

Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Kevin Marek zum 1:0 zugunsten von Hainfeld (40.). Der Gast nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Pawel Radoslaw Matuszak witterte seine Chance und schoss den Ball vom Elfmeterpunkt aus zum 1:1 für Oberndorf ein (47.). In Minute 54 vergab Matuszak eine Großchance - er scheiterte allein vor dem Keeper. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen des SV Reifen Weichberger Oberndorf mit dem SC Fischer Hainfeld kein Sieger ermittelt.

Doch noch gepunktet: Treffer von Matuszak reicht zum Remis

In der Schlussphase der Saison befindet sich der SV Oberndorf in der Tabelle über dem ominösen Strich. Insbesondere an vorderster Front kommt Oberndorf nicht zur Entfaltung, sodass nur 27 erzielte Treffer auf das Konto des Gastgebers gehen. Der SV Reifen Weichberger Oberndorf wartet schon seit acht Spielen auf einen Sieg.

Ein Punkt reichte dem SC Hainfeld, um in der Tabelle auf Platz drei zurück zu fallen. Mit nun 43 Punkten steht Hainfeld auf Platz drei. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SC Fischer Hainfeld, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Während der SV Oberndorf am kommenden Sonntag die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure empfängt, bekommt es der SC Hainfeld am selben Tag mit dem USV Lehner Oed/Zeillern zu tun.

Gebietsliga West: SV Reifen Weichberger Oberndorf – SC Fischer Hainfeld, 1:1 (0:1)

47 Pawel Radoslaw Matuszak 1:1

40 Kevin Marek 0:1