Wallsee besiegt Statzendorf klar und deutlich

Details Samstag, 11. Juni 2022 01:03

Gebietsliga West: Mit 1:4 verlor die ASV Statzendorf am vergangenen Freitag vor rund 75 Besuchern deutlich gegen Wallsee. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der SCU Wallsee wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit der Heimmannschaft ein 2:1-Sieger feststand.

Statzendorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Sebastian Rafetseder das schnelle 1:0 für Wallsee erzielte. Die Gäste fanden noch nicht ins Spiel. Bereits in der 13. Minute erhöhte Jan Chovanec den Vorsprung des SCU Wallsee mit einem herrlichen Freistoß-Treffer auf 2:0. Die Hintermannschaft der ASV Statzendorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 durch Robert Fiala schien die Partie bereits in der 53. Minute mit Wallsee einen sicheren Sieger zu haben. In der 61. Minute brachte Jakob Prischink das Netz für Statzendorf zum Zappeln und konnte auf 3:1 verkürzen. In der 70. Minute sah Statzendorfs Julian Krumböck die Gelb-Rote Karte. Mit dem 4:1 sicherte Rafetseder dem SCU Wallsee nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (77.). Schlussendlich verbuchte Wallsee gegen die ASV Statzendorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Wallsee sichert Platz sechs ab

Mit zehn Siegen und zehn Niederlagen weist Statzendorf eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig stehen die Gäste im Mittelfeld der Tabelle. Die ASV Statzendorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SCU Wallsee setzte sich mit diesem Sieg von Statzendorf ab und belegt nun mit 41 Punkten den sechsten Rang, während die ASV Statzendorf weiterhin 35 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag reist Wallsee zur SKU Ertl Glas Amstetten Amateure, zeitgleich empfängt Statzendorf den SVU Mauer-Öhling.

Gebietsliga West: SCU Wallsee – ASV Statzendorf, 4:1 (2:0)

77 Sebastian Rafetseder 4:1

61 Jakob Prischink 3:1

53 Robert Fiala 3:0

13 Jan Chovanec 2:0

10 Sebastian Rafetseder 1:0