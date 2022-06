SC Lilienfeld gewinnt Torfestival gegen Hofstetten-G.

Details Sonntag, 12. Juni 2022 00:55

Gebietsliga West: Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SC Lilienfeld. Der Gastgeber setzte sich vor etwa 120 Zuschauern mit einem 5:3 gegen die SPU Hofstetten-G. durch. Lilienfeld war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel war eine Demonstration des Tabellenführers gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Michael Grossmann brachte Hofstetten in der 16. Minute nach vorn. Wer glaubte, der SC PREFA Lilienfeld sei geschockt, irrte. Patrick Schroffenauer machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (18.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Markus Hofbauer war zur Stelle und markierte das 2:1 der Sportunion Hofstetten-Grünau (48.). Der SC Lilienfeld zeigte sich erneut unbeeindruckt und so drehten Mohamed Gad El Rab El Sayed (52.) und Mario-Tiberiu Dragodan (59.) mit ihren Treffern das Spiel. Lilienfeld musste dann den Treffer von Rilon Salijaj zum 3:3 hinnehmen (77.). Eine Minute später ging der SC PREFA Lilienfeld durch den zweiten Treffer von Dragodan wieder in Führung. Kurz vor Schluss traf Mendim Osaj für den SC Lilienfeld (92.). Zum Schluss feierte Lilienfeld einen dreifachen Punktgewinn gegen die SPU Hofstetten-G.

Meister Lilienfeld feiert Sieg Nummer 20

Nach 25 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für den SC PREFA Lilienfeld 61 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 75 Treffern stellt der SC Lilienfeld den besten Angriff der Gebietsliga West. Lilienfeld erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Mit 67 Gegentreffern ist Hofstetten die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Kurz vor Saisonultimo bekleiden die Gäste den 13. Rang des Klassements. Nun musste sich die Sportunion Hofstetten-Grünau schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei der SPU Hofstetten-G. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Als Nächstes steht für den SC PREFA Lilienfeld eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es gegen die Union Neuhofen Fußball. Hofstetten empfängt parallel den SC Fischer Hainfeld.

Gebietsliga West: SC PREFA Lilienfeld – Sportunion Hofstetten-Grünau, 5:3 (1:1)

92 Mendim Osaj 5:3

78 Mario-Tiberiu Dragodan 4:3

77 Rilon Salijaj 3:3

59 Mario-Tiberiu Dragodan 3:2

52 Mohamed Gad El Rab El Sayed 2:2

48 Markus Hofbauer 1:2

18 Patrick Schroffenauer 1:1

16 Michael Grossmann 0:1