Traumstart für Wallsee: Klarer Sieg gegen Euratsfeld

Details Samstag, 13. August 2022 01:22

Gebietsliga West: Rund 120 Besucher kamen nach Wallsee um den Saisonauftakt gegen den SCU Euratsfeld mitzuverfolgen. Die heimischen Fans kamen dabei voll auf ihre Kosten. Euratsfeld konnte Wallsee zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SCU Wallsee bereits in Front. Johannes Gruber markierte nach einem Freistoß in der dritten Minute per Kopf die Führung. Nur zwei Minuten später kam es fast zu einer Kopie des ersten Treffers, doch diesmal fand der Ball nicht den Weg ins Tor (5.). Nach sieben Minuten dann Elfmeter-Alarm. Doch der Schiedsrichter ließ die Pfeife stumm und entschied nicht auf Hand-Elfmeter. Das Spiel verlief bis zur Pause durchaus ausgeglichen, da beide Teams zu einigen Chancen kamen. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Hattrick: Rafetseder wurde zum Man of the Match

In der Schlussphase verloren die Gäste dann doch die Ordnung. Mit den Treffern zum 4:0 (70./80./87.) sicherte Sebastian Rafetseder Wallsee nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Schließlich feierte der SCU Wallsee gegen den SCU Euratsfeld am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

Euratsfeld hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 27.08.2022 gegen den SC Fischer Hainfeld.

Gebietsliga West: SCU Wallsee – SCU Euratsfeld, 4:0 (1:0)

87 Sebastian Rafetseder 4:0

80 Sebastian Rafetseder 3:0

70 Sebastian Rafetseder 2:0

3 Johannes Gruber 1:0