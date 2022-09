SC Melk gewinnt beim ASK Kematen

Details Sonntag, 25. September 2022 00:35

Gebietsliga West: Rund 100 Zuschauer kamen ins Waldstadion nach Kematen. Durch ein 4:2 holte sich der SC Melk drei Punkte beim ASK Kematen. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Die Gäste hatten den besseren Start. Gerald Bauer brachte den SC Melk in der 16. Minute nach vorn. Zehn Minuten später erhöhten die Gäste ihren Vorsprung. Petr Kurtin versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (26.). Kurz darauf antworteten die Gastgeber gleich doppelt. Elias Dorninger ließ sich in der 29. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Kematen. Martin Janecka glich nur wenig später für das Heimteam zum 2:2 aus (32.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Tolle Fairplay-Aktion von Janecka

Wieder fanden die Gäste schneller wieder ins Spiel. Dusan Majkic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für den SC Melk ein (50.). In der 57. Minute rettete die Querlatte für Melk. Eine tolle Fairplay-Aktion lieferte Kematens Martin Janecka. Der Unparteiische wollte dem Melker Mahmut Harmanci Gelb-Rot zeigen, doch Janecka intervenierte beim Schiedsrichter, der darauf hin die Rote Karte zurücknahm. Bauer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für den SC Melk her (88.). Zum Schluss feierte der SC Melk einen dreifachen Punktgewinn gegen den ASK Metran Kematen.

Der ASK Kematen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kematen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In dieser Saison sammelte der ASK Metran Kematen bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Beim SC Melk präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Nach dem klaren Erfolg über den ASK Kematen festigt der SC Melk den zweiten Tabellenplatz. Der SC Melk ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile fünf Siege und zwei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SC Melk selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Am Samstag muss Kematen beim SCU Euratsfeld ran, zeitgleich wird der SC Melk vom SV Reifen Weichberger Oberndorf in Empfang genommen.

Gebietsliga West: ASK Metran Kematen – SC Melk, 2:4 (2:2)

88 Gerald Bauer 2:4

50 Dusan Majkic 2:3

32 Martin Janecka 2:2

29 Elias Dorninger 1:2

26 Petr Kurtin 0:2

16 Gerald Bauer 0:1