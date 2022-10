Teilerfolg für Amstetten Amateure gegen Mauer-Öhling

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:58

Gebietsliga West: Etwa 150 Besucher kamen in das Umdasch-Stadion nach Amstetten und wollten das Spiel der 10. Runde mitverfolgen. Das Spiel vom Freitag zwischen der Amstetten Amateure und Mauer-Öhling endete mit einem 3:3-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marcel Ladan traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Florian Binder (8.) auf 2:0. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Patrick Kreuzer das 1:2 zugunsten des SVU Mauer-Öhling (45.). Die SKU Amstetten Amateure führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Für das zweite Tor von Mauer-Öhling war Stefan Schachner verantwortlich, der in der 65. Minute das 2:2 besorgte. Die Gäste konnten das Spiel sogar komplett drehen. Dass die Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Goran Antunovic, der in der 73. Minute zur Stelle war und einen Elfmeter verwandelte. Doch die Heimischen konnten nochmal antworten. Das 3:3 der Amstetten Amateure bejubelte Kaltrim Berisha (80.). Schließlich gingen die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure und der SVU Mauer-Öhling mit einer Punkteteilung auseinander.

Beide Teams bleiben im Tabellenmittelfeld

Für die SKU Amstetten Amateure gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die letzten Auftritte waren mager, sodass die Amstetten Amateure nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Bei Mauer-Öhling präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (21). Der SVU Mauer-Öhling ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit diesem Unentschieden verpasste die SKU Amstetten Amateure die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure damit auch unverändert auf Rang acht. Drei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Amstetten Amateure bei. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Mauer-Öhling momentan auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure beim ASK Metran Kematen an, während der SVU Mauer-Öhling einen Tag zuvor den SCU Wallsee empfängt.

Gebietsliga West: SKU Ertl Glas Amstetten Amateure – SVU Mauer-Öhling, 3:3 (2:1)

80 Kaltrim Berisha 3:3

73 Goran Antunovic 2:3

65 Stefan Schachner 2:2

45 Patrick Kreuzer 2:1

8 Florian Binder 2:0

1 Marcel Ladan 1:0