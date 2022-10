Euratsfeld nach Sieg beim SV Oberndorf am Gipfel

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:21

Gebietsliga West: Etwa 250 Zuschauer kamen zu diesem Spiel der 10. Runde nach Oberndorf. Am Samstag begrüßte der SV Reifen Weichberger Oberndorf den SCU Euratsfeld. Die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten der Gäste aus. Pflichtgemäß strich Euratsfeld gegen den SV Oberndorf drei Zähler ein.

Der SCU Euratsfeld erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Clemens Jakob Raab traf in der dritten Minute zur frühen Führung. In der 18. Minute brachte Zoran Marinovic den Ball vom Elfmeterpunkt aus im Netz des Tabellenprimus unter und stellte auf 1:1. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Martin Glinz auf Seiten von Oberndorf das 2:1 (40.). Aus der Ruhe ließ sich Euratsfeld nicht bringen. Kevin Hammerl erzielte wenig später den 2:2-Ausgleich (42.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Ein Doppelschlag brachte nach einer guten Stunde die Entscheidung. Florian Meznik versenkte die Kugel zum 3:2 (64.). Mit dem 4:2 sicherte Hammerl dem SCU Euratsfeld nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (65.). Kurz vor dem Ende sah Niklas Hackner (Oberndorf) noch die Gelb-Rote Karte (89.). Unter dem Strich verbuchte Euratsfeld gegen den SV Reifen Weichberger Oberndorf einen 4:2-Sieg.

Von vier auf eins: Euratsfeld steht plötzlich ganz oben

Der SV Oberndorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich zwei Zählern aus neun Partien steht das Heimteam auf dem Abstiegsplatz. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Oberndorf liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 21 Gegentreffer fing. Die Situation von Oberndorf ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den SCU Euratsfeld handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Die errungenen drei Zähler gingen für Euratsfeld einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Saison des SCU Euratsfeld verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Euratsfeld nun schon sieben Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Den SCU Euratsfeld scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am nächsten Samstag reist der SV Reifen Weichberger Oberndorf zur ASV Statzendorf, zeitgleich empfängt Euratsfeld den SV Union Raika Blindenmarkt.

Gebietsliga West: SV Reifen Weichberger Oberndorf – SCU Euratsfeld, 2:4 (2:2)

65 Kevin Hammerl 2:4

64 Florian Meznik 2:3

42 Kevin Hammerl 2:2

40 Martin Glinz 2:1

18 Zoran Marinovic 1:1

3 Clemens Jakob Raab 0:1