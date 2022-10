Siegesserie des TSV Grein hält auch gegen Biberbach

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:01

Gebietsliga West: Nichts zu holen gab es für den USC Biberbach beim TSV Grein. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 2:0. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der TSV Meisl Grein löste die Pflichtaufgabe in der SAR Arena vor rund 150 Zuschauern mit Bravour.

Die Heimelf versuchte es oft mit Flanken, doch die Chancen führten zunächst nicht zu Toren. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Ein Schuss von Marek Szabo landete an Latte und Pfosten und der zurück springende Ball kam zu Robin Rapolter und der war zur Stelle und markierte das 1:0 des TSV Grein (48.). Samuel Lehner versenkte die Kugel mit einem Schuss aus gut 20 Metern unter die Latte zum 2:0 für den TSV Meisl Grein (76.). Am Schluss siegte der TSV Grein gegen Biberbach.

Grein weiterhin oben, Biberbach unten dabei

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – der TSV Meisl Grein ist weiter auf Kurs. Mit nur acht Gegentoren hat der TSV Grein die beste Defensive der Gebietsliga West. Mit dem Sieg baute der TSV Grein die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der TSV Meisl Grein sieben Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Der TSV Meisl Grein erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der USC Biberbach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst zehnmal brachte der USC Biberbach den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von Biberbach alles andere als positiv. Der USC Biberbach überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Mittwoch tritt der TSV Grein beim SCU Euratsfeld an, während der USC Biberbach zwei Tage später den SVU Mauer-Öhling empfängt.

Gebietsliga West: TSV Meisl Grein – USC Biberbach, 2:0 (0:0)

76 Samuel Lehner 2:0

48 Robin Rapolter 1:0