Hattrick von Latschbacher beschert Euratsfeld Sieg gegen Blindenmarkt

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:10

Gebietsliga West: Das Hochkogelstadion in Euratsfeld war mit 300 Besuchern gut gefüllt. Euratsfeld und Blindenmarkt lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. Der SV Union Raika Blindenmarkt erlitt gegen den SCU Euratsfeld erwartungsgemäß eine Niederlage.

Beide Mannschaften erspielten sich zu Beginn einige Chancen. Peter Sura brachte Blindenmarkt in der 20. Minute nach vorn. Sein Treffer war nicht unumstritten, denn der Ball soll bereits im Toraus gewesen sein, ehe er wieder zur Mitte gespielt wurde. In der 30. Minute erzielte Florian Meznik aus gut elf Metern das 1:1 für Euratsfeld. Für das zweite Tor der Gastgeber war Andreas Eder verantwortlich, der in der 32. Minute den herauslaufenden Keeper ausspielte und aus spitzem Winkel das 2:1 besorgte. Mit einem Tor Vorsprung für den SCU Euratsfeld ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Der SV Union Raika Blindenmarkt zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Martin Ziska (55., Elfmeter) und Patrick Sura (69.) mit ihren Treffern das Spiel. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Dominik Latschbacher mit den Treffern (74./75./86., Elfmeter) zum 5:3 für Euratsfeld. Nach 82 Minuten sah Blindenmarkts Peter Sura Gelb-Rot (Unsportlichkeit). In der Nachspielzeit (92.) gelang Stefan Luger der Anschlusstreffer für Blindenmarkt. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte der SCU Euratsfeld schließlich einen 5:4-Heimsieg für sich.

Euratsfeld feiert den sechsten Sieg in Folge

Nach zehn absolvierten Spielen stockte Euratsfeld sein Punktekonto bereits auf 25 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Offensiv konnte dem SCU Euratsfeld in der Gebietsliga West kaum jemand das Wasser reichen, was die 23 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Saisonbilanz von Euratsfeld sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und einem Unentschieden büßte der SCU Euratsfeld lediglich eine Niederlage ein. Neun Spiele ist es her, dass Euratsfeld zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der SV Union Raika Blindenmarkt findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 24 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison. Blindenmarkt taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Während der SCU Euratsfeld am kommenden Mittwoch den TSV Meisl Grein empfängt, bekommt es der SV Union Raika Blindenmarkt am selben Tag mit dem USV Lehner Oed/Zeillern zu tun.

Gebietsliga West: SCU Euratsfeld – SV Union Raika Blindenmarkt, 5:4 (2:1)

92 Stefan Luger 5:4

86 Dominik Latschbacher 5:3

75 Dominik Latschbacher 4:3

74 Dominik Latschbacher 3:3

69 Patrick Sura 2:3

55 Martin Ziska 2:2

32 Andreas Eder 2:1

30 Florian Meznik 1:1

20 Peter Sura 0:1