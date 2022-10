Debakel für den USV Oed/Zeillern beim ASV Statzendorf

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:34

Gebietsliga West: An die 100 Besucher kamen am Samstag in die Fladnitztal-Arena nach Statzendorf. Mit 2:6 verlor der USV Oed/Zeillern am vergangenen Samstag deutlich gegen Statzendorf. Als Favorit rein – als Sieger raus. Die ASV Statzendorf hat alle Erwartungen erfüllt.

Elias Priesching brachte die Gastgeber schon in der siebten Minute nach vorn. Richard Vanek erhöhte den Vorsprung von Statzendorf nach 27 Minuten per Strafstoß auf 2:0. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Florian Kerzig das 3:0 zugunsten der ASV Statzendorf (41.). Das überzeugende Auftreten von Statzendorf fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Mit dem 4:0 von Daniel Simicek für die ASV Statzendorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (51.). Für das 1:4 von Oed/Z. zeichnete Fabian Preuer (54.) mit einem sehenswerten Treffer verantwortlich. Spielstark zeigte sich Statzendorf, als Kerzig (75.) und Simicek (77.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Leo Zefi versenkte den Ball in der 82. Minute im Netz der ASV Statzendorf. Letztlich feierte Statzendorf gegen den USV Lehner Oed/Zeillern nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Oed/Zeillern hängt weiter unten drin

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den USV Oed/Zeillern festigte die ASV Statzendorf den vierten Tabellenplatz. Die Offensive von Statzendorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Oed/Z. war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 38-mal schlugen die Angreifer der ASV Statzendorf in dieser Spielzeit zu. Die bisherige Spielzeit von Statzendorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Die ASV Statzendorf verbuchte insgesamt sieben Siege und drei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Statzendorf ungeschlagen ist.

Der USV Lehner Oed/Zeillern findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Gäste mussten schon 28 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des USV Oed/Zeillern alles andere als positiv. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Oed/Z. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Nächster Prüfstein für die ASV Statzendorf ist der TSV Meisl Grein (Samstag, 16:00 Uhr). Der USV Lehner Oed/Zeillern misst sich am selben Tag mit dem SV Reifen Weichberger Oberndorf (14:00 Uhr).

Gebietsliga West: ASV Statzendorf – USV Lehner Oed/Zeillern, 6:2 (3:0)

82 Leo Zefi 6:2

77 Daniel Simicek 6:1

75 Florian Kerzig 5:1

54 Fabian Preuer 4:1

51 Daniel Simicek 4:0

41 Florian Kerzig 3:0

27 Richard Vanek 2:0

7 Elias Priesching 1:0