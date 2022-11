Euratsfeld verliert Spiel gegen Amstetten Am. und die Tabellenführung

Details Sonntag, 06. November 2022 00:30

Gebietsliga West: Vor rund 280 Zuschauern im Hochkogelstadion kam es zum Duell zwischen dem SCU Euratsfeld und den Amstetten Amateuren. Mit der 2:4-Niederlage gegen die SKU Amstetten Amateure verlor Euratsfeld auch den Platz an der Sonne. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich der Amstetten Amateure beugen mussten.

Lukas Henikl war es, der in der elften Minute, nach einem Ballgewinn auf der rechten Seite, das Spielgerät im Gehäuse des SCU Euratsfeld unterbrachte. Lukas Salzmann traf zum 1:1 zugunsten des Heimteams (30.). Marcel Ladan machte in der 33. Minute das 2:1 der SKU Ertl Glas Amstetten Amateure perfekt, nachdem er von Florian Binder in Szene gesetzt wurde. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Henikl seinen zweiten Treffer nachlegte (42.) und auf 3:1 erhöhte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Jannik Peham brachte die SKU Amstetten Amateure in ruhiges Fahrwasser, indem er einen Konter abschloss und das 4:1 erzielte (77.). Lukas Weber verkürzte für Euratsfeld per Kopf später in der 90. Minute auf 2:4. Letzten Endes holte die Amstetten Amateure gegen den SCU Euratsfeld drei Zähler.

Amstettens Amateure als Spielverderber

Nach 13 gespielten Runden gehen bereits 29 Punkte auf das Konto von Euratsfeld und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Die gute Bilanz des SCU Euratsfeld hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Euratsfeld bisher neun Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Im letzten Hinrundenspiel errang die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure drei Zähler und weist als Tabellenachter nun insgesamt 16 Punkte auf. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der SKU Amstetten Amateure etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte die Amstetten Amateure.

Der SCU Euratsfeld verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 26.03.2023 den SCU Wallsee. Kommenden Samstag (14:00 Uhr) bekommt die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure Besuch vom USV Lehner Oed/Zeillern.

Gebietsliga West: SCU Euratsfeld – SKU Ertl Glas Amstetten Amateure, 2:4 (1:3)

90 Lukas Weber 2:4

77 Jannik Peham 1:4

42 Lukas Henikl 1:3

33 Marcel Ladan 1:2

30 Lukas Salzmann 1:1

11 Lukas Henikl 0:1