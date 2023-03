Erfolgsserie des SC Melk setzt sich gegen USC Biberbach fort

Details Samstag, 25. März 2023 00:34

Gebietsliga West: Der USC Biberbach konnte dem SC Melk nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der SC Melk enttäuschte die Erwartungen nicht. Der Tabellenführer war im Hinspiel gegen den USC Biberbach in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 6:0-Sieg eingefahren.

In den Anfangsminuten kamen beide Mannschaften zu ersten Chancen. In der 23. Minute vergaben die Gastgeber ihre bis dahin größte Chance zur Führung. Danach folgten weitere Top-Chancen des Tabellenführers. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Auch nach dem Seitenwechsel drängte Melk auf das Tor der Gäste. Vor 270 Zuschauern stellte Dusan Majkic das 1:0 für den SC Melk sicher (58.). Nur 60 Sekunden später scheiterte Petr Kurtin an der Stange und wieder nur drei Minuten später rettete die Querlatte für Biberbach. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Stojan Maksimovic per Kopf verantwortlich (71.). Marko Marijanovic war zur Stelle und markierte das 1:2 von Biberbach (78.). Doch ehe nochmal Spannung aufkam, machten die Heimischen den Sack zu. Mit dem Elfmeter-Tor zum 3:1 steuerte Majkic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (85.). Marco Hoppi stellte schließlich in der 87. Minute den 4:1-Sieg für den SC Melk sicher. Zum Schluss feierte der SC Melk einen dreifachen Punktgewinn gegen den USC Biberbach.

Biberbach kassiert zehnte Saisonniederlage

Beim SC Melk präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (52). Wer soll den SC Melk noch stoppen? Der SC Melk verbuchte gegen den USC Biberbach die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Gebietsliga West weiter an. Mit dem Sieg knüpfte der SC Melk an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SC Melk elf Siege und zwei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Den SC Melk scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

39 Gegentreffer musste Biberbach im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der Gast weiter im Schlamassel. Die Ausbeute der Offensive ist beim USC Biberbach verbesserungswürdig, was man an den erst 13 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der USC Biberbach musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Biberbach insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der USC Biberbach taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Nächster Prüfstein für den SC Melk ist der SC Fischer Hainfeld (Samstag, 16:30 Uhr). Der USC Biberbach misst sich am selben Tag mit dem SCU Euratsfeld (19:00 Uhr).

Gebietsliga West: SC Melk – USC Biberbach, 4:1 (0:0)

87 Marco Hoppi 4:1

85 Dusan Majkic 3:1

78 Marko Marijanovic 2:1

71 Stojan Maksimovic 2:0

58 Dusan Majkic 1:0

