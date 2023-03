Kematen feiert wichtigen Heimsieg über Hainfeld

Details Samstag, 25. März 2023 23:11

Gebietsliga West: Beim ASK Metran Kematen holte sich der SC Fischer Hainfeld vor rund 200 Besuchern eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der ASK Kematen die Nase vorn. Das Hinspiel hatte der SC Hainfeld deutlich mit 3:0 gewonnen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Horen Sarikyan sein Team in der 18. Minute. Doch die Heimelf schlug zurück. Martin Janecka nutzte die Chance für Kematen und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Nach etwas mehr als einer Stunde ging der ASK Metran Kematen durch den zweiten Treffer von Janecka (65.) in Führung. Zehn Minuten vor dem Ende machten die gastgeber den Sack dann zu. Tobias Haider beförderte das Leder zum 3:1 der Gastgeber über die Linie (80.). Letzten Endes ging der ASK Kematen im Duell mit Hainfeld als Sieger hervor.

Doppelpack von Janecka ebnet den Weg

Kematen ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die neunte Position vorgerückt. Der ASK Metran Kematen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Der ASK Kematen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Mit 21 Zählern aus 14 Spielen steht der SC Fischer Hainfeld momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist der SC Hainfeld weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Kematen war am Ende kein Kraut gewachsen.

Der ASK Metran Kematen stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei der ASV Statzendorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Hainfeld den SC Melk.

Gebietsliga West: ASK Metran Kematen – SC Fischer Hainfeld, 3:1 (1:1)

80 Tobias Haider 3:1

65 Martin Janecka 2:1

38 Martin Janecka 1:1

18 Horen Sarikyan 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei