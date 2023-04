Doppelpack: Sura sichert Blindenmarkt den Sieg beim SCU Wallsee

Details Samstag, 01. April 2023 00:03

Gebietsliga West: Der SV Union Raika Blindenmarkt gewann das Freitagsspiel vor 130 Zuschauern gegen den SCU Wallsee mit 3:1. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Wallsee, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte der SCU Wallsee gegen Blindenmarkt mit 1:0 die Nase vorn.

Nach acht Minuten verfehlte Merdan Sehic eine Eckball-Flanke nur knapp. Nach einer halben Stunde fanden die Gäste dann ihre beste Chance vor, doch die sichere Führung wurde noch vor der Linie geblockt. In Minute 34 kam es dann auf der anderen Seite zu einer ähnlichen Situation. Bevor es in die Pause ging, hatte Milan Samardzic noch das 1:0 von Wallsee parat (41.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Stefan Teufel bereits wenig später besorgte (45.), als er nach einem Eckball zur Stelle war. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Peter Sura schnürte einen Doppelpack (47./87.), sodass der SV Union Raika Blindenmarkt fortan mit 3:1 führte. Obwohl Wallsee das Spiel meist unter Kontrolle hatte, führten die Gäste. Auch die Gelb-Rote Karte von Daniel Köstler (80.) konnte das Ergebnis nicht mehr beeinflussen. Ein Abseitstreffer für Wallsee war in Minute 94 der letzte große Aufreger in diesem Spiel. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Freitag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen den SCU Wallsee.

Wichtiger Sieg für Blindenmarkt

Wallsee besetzt momentan mit 24 Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 21:21 ausgeglichen. Das Heimteam verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien ließ der SCU Wallsee zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Blindenmarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den SV Union Raika Blindenmarkt ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Blindenmarkt bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten.

Am nächsten Samstag reist Wallsee zum ATSV Schönfeld/T, zeitgleich empfängt der SV Union Raika Blindenmarkt den USC Biberbach.

Gebietsliga West: SCU Wallsee – SV Union Raika Blindenmarkt, 1:3 (1:1)

87 Peter Sura 1:3

47 Peter Sura 1:2

45 Stefan Teufel 1:1

41 Milan Samardzic 1:0

