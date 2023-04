Mauer-Öhling verliert beim USV Oed/Zeillern

Details Sonntag, 02. April 2023 00:56

Gebietsliga West: Für Mauer-Öhling gab es in der Partie gegen den USV Oed/Zeillern, an deren Ende vor 250 Besuchern eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Oed/Z. die Nase vorn. Im Hinspiel wurde der Gastgeber mit 1:6 abgeschossen.

Die Anfangsphase war nicht unbedingt aufregend und das Spiel plätscherte dahin. Nach einer guten halben Stunde hatte Fabian Preuer zwei gute Chancen für die Heimischen. In der 39. Minute ging es schließlich bergab für den SVU Mauer-Öhling, als man in Person von Nico Stadler einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Vor dem Seitenwechsel sorgte Jiri Valenta mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gast. Der USV Lehner Oed/Zeillern nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Nach 52 Minuten wurden auch die Gäste erstmals brandgefährlich, doch der Keeper der Heimischen konnte parieren. Bojan Andjelkovic war es, der in der 54. Minute das Spielgerät per Kopf im Gehäuse des USV Oed/Zeillern unterbrachte und zum 1:1 traf. Der Treffer zum 2:1 sicherte Oed/Z. nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite Kopfballtreffer von Valenta in diesem Spiel (58.). Leo Zefi erhöhte für den USV Lehner Oed/Zeillern auf 3:1 (68.). Den gebrauchten Tag von Mauer-Öhling unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Trainer Stefan Nestl durch eine Rote Karte (77.). Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte der USV Oed/Zeillern die drei Zähler unter Dach und Fach.

Stadler fliegt – und es geht dahin mit Mauer-Öhling

Oed/Z. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der USV Lehner Oed/Zeillern ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zehnte Position vorgerückt. Der USV Oed/Zeillern bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. Oed/Z. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Beim SVU Mauer-Öhling präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Trotz der Niederlage belegt Mauer-Öhling weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der SVU Mauer-Öhling derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt der USV Lehner Oed/Zeillern beim ASK Metran Kematen an, während Mauer-Öhling zwei Tage zuvor den TSV Meisl Grein empfängt.

Gebietsliga West: USV Lehner Oed/Zeillern – SVU Mauer-Öhling, 3:1 (1:0)

68 Leo Zefi 3:1

58 Jiri Valenta 2:1

54 Bojan Andjelkovic 1:1

44 Jiri Valenta 1:0

