Beim SVU Mauer-Öhling: Dritte Pleite des TSV Grein in Serie

Gebietsliga West: Durch ein 2:1 holte sich der SVU Mauer-Öhling in der Partie gegen den TSV Meisl Grein vor rund 180 Zuschauern drei Punkte. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel war dem TSV Grein in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

In der 13. Minute traf Mauer-Öhling zum ersten Mal ins Schwarze. Zdenek Linhart lief etwa 20 Meter vor dem Tor quer, zog ab und traf flach zur Führung. Nur wenige Augenblicke später vergab Robin Rapolter die Ausgleichschance. Adam Meszaros nutzte die Chance für den TSV Meisl Grein und beförderte in der 35. Minute das Leder mit einem strammen Schuss zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Die Gäste waren leicht überlegen, doch die Heimsichen zeigten sich effektiver. Nach einer schönen Kombination erzielte Gregor Schuller in der 58. Minute das 2:1 des SVU Mauer-Öhling perfekt. Marek Szabo hätte das Ergebnis noch verbessern können, doch er scheiterte mit seinem Kopfball. Am Schluss schlug Mauer-Öhling den TSV Grein mit 2:1.

Mauer-Öhling holt Grein wohl endgültig aus dem Titelrennen

Beim SVU Mauer-Öhling präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die Heimmannschaft im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Mauer-Öhling verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der SVU Mauer-Öhling konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der TSV Meisl Grein hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Zehn Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Dem TSV Grein bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Am Freitag empfängt Mauer-Öhling den SV Reifen Weichberger Oberndorf. Der TSV Meisl Grein hat nächste Woche den ASK Metran Kematen zu Gast.

Gebietsliga West: SVU Mauer-Öhling – TSV Meisl Grein, 2:1 (1:1)

58 Gregor Schuller 2:1

35 Adam Meszaros 1:1

13 ZdenÄ?k Linhart 1:0

