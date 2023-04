Erfolgreiche Aufholjagd von Euratsfeld gegen Oed/Zeillern

Details Sonntag, 23. April 2023 00:50

Gebietsliga West: Der SCU Euratsfeld trennte sich an diesem Samstag vom USV Lehner Oed/Zeillern vor rund 300 Zuschauern mit 2:2. Der USV Oed/Zeillern erwies sich gegen Euratsfeld als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit dem SCU Euratsfeld Glücksgefühle beschert.

Nach vier Minuten scheiterten die Heimischen in Person von Dominik Latschbacher vom Elfmeterpunkt. Dann gerieten die Gastgeber schon in der siebten Minute in Rückstand, als Jiri Valenta das schnelle 1:0 für Oed/Z. erzielte. Der USV Lehner Oed/Zeillern machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von David Capek (10.). Die Heimelf musste sich nach dieser Anfangsphase erst einmal sammeln. Das 1:2 von Euratsfeld stellte Lukas Lueger sicher (39.), der nach einem Pass durch die Mitte ins linke untere Eck traf. Der USV Oed/Zeillern hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Markus Wagner schaltete nach einem geblockten Schuss am schnellsten und traf zum 2:2 zugunsten des SCU Euratsfeld (53.). Nach einer deutlichen Führung wähnte Oed/Z. die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Euratsfeld stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Kein Sieger im Derby

Sicherlich ist das Ergebnis für den SCU Euratsfeld nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Euratsfeld weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Der SCU Euratsfeld überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Der USV Lehner Oed/Zeillern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Der USV Oed/Zeillern schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 35 Gegentore verdauen musste. Sechs Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat Oed/Z. derzeit auf dem Konto. Der USV Lehner Oed/Zeillern blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag trifft Euratsfeld auf den TSV Meisl Grein, der USV Oed/Zeillern spielt tags darauf gegen den SV Union Raika Blindenmarkt.

Gebietsliga West: SCU Euratsfeld – USV Lehner Oed/Zeillern, 2:2 (1:2)

53 Markus Wagner 2:2

39 Lukas Lueger 1:2

10 David Capek 0:2

7 Jiri Valenta 0:1

