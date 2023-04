Statzendorf landet Auswärtserfolg bei Blindenmarkt

Details Montag, 24. April 2023 00:03

Gebietsliga West: Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto der ASV Statzendorf. Die Gäste setzten sich vor etwa 150 Zuschauern mit einem 3:1 gegen den SV Union Raika Blindenmarkt durch. Statzendorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel wurde Blindenmarkt mit 0:5 abgeschossen.

Die ASV Statzendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Florian Kerzig nutzte ein Missverständnis in der gegnerischen Abwehr und traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Die Gäste hatten danach auch mehr vom Spiel. In Minute 35 klopften die Heimischen erstmals gefährlich an, doch der Abschluss verfehlte noch knapp sein Ziel. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Peter Sura mit dem 1:1 für den SV Union Raika Blindenmarkt zur Stelle (44.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 59. Minute brachte Benjamin Kikinger den Ball im Netz von Blindenmarkt unter, nachdem der Ball eher zufällig vor seinen Füßen landete. Die Gäste legten einige Minuten später noch nach. Jakob Prischink beförderte das Leder zum 3:1 von Statzendorf über die Linie (67.). Schlussendlich reklamierte die ASV Statzendorf einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SV Union Raika Blindenmarkt mit 3:1 in die Schranken.

Statzendorf festigt Platz vier

Blindenmarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet der SV Union Raika Blindenmarkt die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Statzendorf setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Die Defensive von Blindenmarkt muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 35-mal war dies der Fall. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gastgebers alles andere als positiv. Der SV Union Raika Blindenmarkt baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für die ASV Statzendorf ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Statzendorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 44 geschossene Treffer gehen auf das Konto der ASV Statzendorf. Acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Statzendorf momentan auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist die ASV Statzendorf wieder in der Erfolgsspur.

Am nächsten Samstag reist Blindenmarkt zum USV Lehner Oed/Zeillern, zeitgleich empfängt Statzendorf den ATSV Schönfeld/T.

Gebietsliga West: SV Union Raika Blindenmarkt – ASV Statzendorf, 1:3 (1:1)

67 Jakob Prischink 1:3

59 Benjamin Kikinger 1:2

44 Peter Sura 1:1

2 Florian Kerzig 0:1

